Lunes caluroso y nublado en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un lunes con temperaturas elevadas y cielo parcialmente nublado en San Juan, marcando el inicio de la primera semana de marzo con clima veraniego.

Durante la mañana, el termómetro rondará los 23°C, con viento del noroeste a 13-22 km/h y cielos parcialmente nublados. Para el mediodía, la temperatura ascenderá a los 28°C con dirección del viento cambiando al norte, manteniéndose la presencia de algunas nubes.

Por la tarde, se espera que el calor alcance su pico, con máximas de 35°C y probabilidad de tormentas aisladas que podrían afectar algunos sectores de la provincia. El viento cambiará al sudeste y soplará más intenso, entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían superar los 50 km/h.

Hacia la noche, la temperatura descenderá a 30°C y se mantendrá la posibilidad de tormentas aisladas. Los vientos del sur continuarán fuertes, con ráfagas similares a las de la tarde, generando sensación de bochorno en varios puntos de la provincia.