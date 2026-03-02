Un anciano murió tras ser empujado en medio de un forcejeo en el Club Ausonia: un menor quedó en la mira

Grupo de personas al frente del Club Ausonia tras el grave hecho ocurrido en la madrugada de este domingo.

La fiesta de Carnaval del Club Ausonia se vio opacada por la muerte de un hombre de 81 años este domingo en la madrugada. Según la información preliminar brindada por la Justicia, este episodio ocurrió en medio de un forcejeo con un joven de 16 años, quien de manera accidental rozó o empujó al damnificado; este último cayó hacia atrás y se golpeó muy fuerte la cabeza, provocando su fallecimiento.

Este señor, un reconocido colaborador de la institución, fue trasladado de urgencia al hospital, pero a las pocas horas falleció. Según fuentes del caso, el hombre impactó contra el suelo y se pegó en la zona de la nuca. Informaron que había posibilidad de operarlo, pero los doctores indicaron que su vida corría mucho riesgo si se tomaba esta medida porque estaba fracturado. Finalmente, el deceso se produjo cerca del mediodía del domingo.

La cadena de hechos que provocó esta tragedia está en plena etapa investigativa, pero desde la Justicia dijeron que fue una desgracia. La información recabada por la Policía establece que se produjo una gresca entre menores y algunos adultos en el club, en medio del baile.

Para que la situación no pasara a mayores, se tomó la decisión de sacar al adolescente que terminó empujando sin querer a la víctima. Supuestamente, el menor habría ejercido resistencia y, en medio del forcejeo, rozó al anciano y provocó su caída.

Esta es la información que se sabe hasta ahora, ya que el juez de Menores comenzará a investigar el incidente este lunes. Desde el Juzgado expresaron que para esta jornada está planificada la declaración indagatoria al menor y a los otros testigos presenciales.

Fuentes abocadas al expediente expresaron que el actuar del implicado no fue una agresión directa hacia el señor; de igual manera, el magistrado es quien determinará qué grado de culpabilidad tuvo el joven.

Un dato que también trascendió es que las condiciones de salud que tenía el señor eran muy delicadas, ya que padecía cáncer de próstata. El menor quedó demorado tras el hecho y este lunes se sentaría frente al juez Jorge Toro, del Juzgado de Niñez y Adolescencia.