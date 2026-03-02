Tremendo choque en inmediaciones del Parque de Mayo: un Uber chocó con una moto y terminó estrellado contra una palmera

Un fuerte siniestro vial se registró durante la noche del domingo en las cercanías del Parque de Mayo y dejó como saldo varias personas heridas y un vehículo con importantes daños materiales.

El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Libertador y Las Heras, una zona de intenso tránsito. De acuerdo con los primeros datos, un automóvil que prestaba servicio para la plataforma Uber y trasladaba pasajeros colisionó en primera instancia con una motocicleta.

image

Tras el impacto, el conductor perdió el control del rodado y el auto terminó su marcha al estrellarse contra una palmera ubicada sobre el boulevard. La violencia del choque provocó severos destrozos en la parte frontal del vehículo.

En el lugar trabajó personal de Bomberos, que asistió a los ocupantes, mientras que una ambulancia del servicio de emergencias 107 trasladó a los heridos a un centro de salud para su atención.

Hasta el momento no trascendió información oficial sobre el estado de las personas involucradas ni sobre las causas que desencadenaron el siniestro.