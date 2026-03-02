lunes 2 de marzo 2026

Capital

Una esquina céntrica de San Juan, otra vez escenario de un choque

El siniestro ocurrió este lunes alrededor de las 14:30 en la intersección de Ignacio de la Roza y Entre Ríos. Una motociclista fue trasladada al hospital tras sufrir lesiones leves y tomó intervención la UFI de Delitos Especiales para determinar responsabilidades.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La intersección de Avenida Ignacio de la Roza y calle Entre Ríos volvió a quedar en el centro de la escena este lunes por la tarde, tras un nuevo siniestro vial que dejó como saldo a una mujer hospitalizada. El hecho ocurrió alrededor de las 14:30 y es investigado por la UFI de Delitos Especiales para determinar responsabilidades.

Según informaron fuentes vinculadas al caso, el choque se produjo entre una motocicleta que circulaba por Ignacio de la Roza y un automóvil Volkswagen Gol que avanzaba por Entre Ríos. En esa esquina, donde no hay semáforos, ambos rodados impactaron con violencia por causas que ahora son materia de peritaje.

A raíz del golpe, la conductora de la moto —cuya identidad no fue difundida— cayó al asfalto y debió ser asistida en el lugar por personal de emergencias médicas. Posteriormente fue trasladada al Hospital Rawson, donde quedó en observación tras constatarle lesiones de carácter leve.

En tanto, el vehículo de mayor porte presentó importantes daños en su parte frontal, aunque sus dos ocupantes, ambas mujeres, resultaron ilesas.

Efectivos policiales trabajaron en la zona para ordenar el tránsito y realizar las actuaciones correspondientes.

