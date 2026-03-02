Aseguran que la megaestafa de Branka Motors sería de $500.000.000: los tres imputados seguirán presos

Los principales sospechosos por la megaestafa de Branka Motors fueron llevados este lunes a Tribunales. Los hermanos Alexis Sebastián Marcó (25)y Jonathan Ezequiel Marcó (20), junto a Facundo Nicolás Banega (22), detenidos entre el sábado y domingo último, afrontan 348 denuncias en su contra por un fraude que supera ampliamente los 500.000.000 de pesos.

Como se dictó un cuarto intermedio con el objetivo de acondicionar el espacio y que las querellas de todos los denunciantes estén presentes, el proceso continuará el martes y, mientras tanto, los acusados seguirán detenidos. Se espera que se defina la formalización y se ejecute la lectura de los cargos por estafas reiteradas, cuya escala penal va de 1 mes a 6 años.

El caso que hoy los tiene sentados en el banquillo comenzó a gestarse a mediados de enero, cuando los primeros clientes advirtieron que las motocicletas pagadas nunca eran entregadas. Lo que en un principio parecía un retraso comercial terminó convirtiéndose en una sospecha de maniobra sistemática. El 16 de enero, un procedimiento policial en el local de avenida Rioja y 25 de Mayo expuso el conflicto y lo puso en la escena pública.

Tres días después, el 19 de enero, decenas de damnificados se concentraron frente a la concesionaria para exigir respuestas. Algunos exhibían contratos, recibos y comprobantes de transferencias. Desde entonces, las denuncias comenzaron a multiplicarse hasta alcanzar las 348 presentaciones formales que hoy integran el expediente que tramita en la UFI de Delitos Informáticos y Estafas.

En paralelo, los responsables de la firma intentaron descomprimir la situación con una propuesta de reparación integral por 420.000.000 de pesos. La iniciativa fue acercada a la fiscalía con el objetivo de alcanzar un acuerdo con los denunciantes y evitar una imputación formal. Sin embargo, el volumen de pruebas reunidas y la magnitud del perjuicio económico llevaron al Ministerio Público Fiscal a avanzar con las detenciones. En ese sentido, la fiscalía aseguró que el perjuicio superaría los $500.000.000.

El sábado último se ordenaron allanamientos y fueron arrestados Alexis Marcó en su domicilio de Santa Lucía y Jonathan Marcó en Chimbas. Facundo Banega no fue hallado en un primer momento y se libró una orden de captura, aunque horas más tarde coordinó su entrega en una comisaría. Desde entonces, los tres permanecen privados de la libertad.

Este lunes se realizó la audiencia de control de acusación, instancia clave en la que la fiscalía formalizó la imputación y expuso los elementos recolectados durante los primeros meses de investigación. La audiencia fue presidida por la jueza Ana Carolina Parra.

Los abogados querellantes, entre ellos las letradas Alejandra Iragorre y María Filomena Noriega, estuvieron representes en la audiencia y otros siguieron las alternativas de manera remota a través de la plataforma Zoom, en representación de numerosos damnificados que aseguran haber entregado ahorros, créditos personales e incluso vehículos como parte de pago, sin recibir las motocicletas comprometidas.

Ahora la causa entra en una etapa decisiva. La Justicia deberá resolver la situación procesal de los tres imputados mientras la investigación continúa abierta y no se descarta que puedan sumarse nuevas denuncias. Lo que comenzó como un conflicto comercial terminó convertido en una causa penal de alto impacto, con cientos de presuntas víctimas y un perjuicio que supera los 500 millones de pesos.