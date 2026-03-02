lunes 2 de marzo 2026

Repercusiones

Las razones (políticas) por las que Gioja hubiera votado en contra de la Ley de Glaciares

El tres veces gobernador de San Juan dijo que no le gustan “las leyes que se aprueban de la noche a la mañana”. A pesar de ser un defensor de la minería, el factor Milei como clave para entender su oposición.

Por Natalia Caballero
José Luis Gioja. 

No pasó desapercibido el posicionamiento del tres veces gobernador, José Luis Gioja, sobre la Ley de Glaciares. Es que Gioja es un defensor de la actividad minera, durante su gobierno se pusieron en marcha Veladero, Gualcamayo y Pascua-Lama y acompañó la demanda iniciada por Barrick tras la aprobación de la Ley Filmus. Pero ahora explicó por qué hubiera votado en contra de la aclaratoria. “No me gustan las leyes aprobadas a las cachetadas”, dijo a Tiempo de San Juan. Un por qué unido a su oposición a Milei.

murieron 48 presos en carceles del servicio penitenciario durante 2025
Alerta

Murieron 48 presos en cárceles del Servicio Penitenciario durante 2025
la camara de diputados de la nacion abrio el registro de retiros voluntarios
Ajuste

La Cámara de Diputados de la Nación abrió el registro de retiros voluntarios

El 26 de febrero el Senado le dio media sanción a la aclaratoria de la Ley de Glaciares. Como se esperaba, Bruno Olivera, de La Libertad Avanza, votó en positivo como así también el peronista Sergio Uñac. En sentido contrario, fue la senadora de La Cámpora, Celeste Giménez, lo que generó el berrinche público de varios dirigentes del PJ pero que parece haber sido consensuado con Uñac, quien mantiene una relación con el kirchnerismo.

Consultado sobre su posición respecto de esta legislación; impulsada por la gestión Milei, los gobernadores y el sector minero; Gioja indicó que hubiera votado en contra. “Tiene que haber debate, que se discuta, no se meten las leyes por la ventana. No me gusta que Milei diga ganamos tres a cero. A Milei el peronismo no lo puede apoyar en nada”, explicó.

Para Gioja, la razón del “no” es más estratégica. Tiene que ver con un posicionamiento del PJ frente al gobierno de Milei, que viene anotándose con el apoyo de legisladores colaboracionistas varias victorias al hilo dentro del Congreso. “Hay que hablar de peronismo, es lo que debe gestar esta unidad que necesitamos frente a este gobierno que destroza el concepto de justicia social y todo lo que sea bueno para el pueblo”, añadió.

Las declaraciones de Gioja llegaron luego de participar en un encuentro en el PJ con el intelectual Santiago Liudat, quien estuvo en Rawson primero hablando sobre Néstor Kirchner y luego en la calle 25 de Mayo. Párrafo aparte fue la convocatoria: mientras en Rawson hubo un bastante gente, en la sede central del PJ hubo muy poca gente. ¿Nadie quiere homenajear a Néstor en público? “Yo soy un eterno defensor de Kirchner, fue un amigo de los sanjuaninos”, agregó el Flaco.

Para Gioja, no existe contradicción entre su postura pro minera y su oposición a la aclaratoria de la Ley de Glaciares. Ante la pregunta, respondió con una de las verdades del peronismo: “Primero la patria, después el movimiento y por último los hombres”.

Previo al tratamiento de la Ley de Glaciares en el Senado, hubo una reunión del Consejo del PJ, de la que salió un documento conjunto apoyando la iniciativa. Los tres consejeros de Gioja se mostraron a favor de dicha publicación: Graciela Seva, Mario Herrero y Leonardo Gioja.

En el pasado, Gioja fue un ferviente opositor a la Ley Bonasso, que terminó siendo vetada por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Luego llegó la Ley Filmus, también con Cristina como presidenta. Si bien esta norma fue más restrictiva que la primera para la actividad minera, la posición de CFK cambió. Más cerca de la ortodoxia de La Cámpora.

