lunes 2 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Acto oficial

Gobierno dio por iniciado el ciclo lectivo en San Juan

La ministra Silvia Fuentes acompañó el acto de apertura en la Escuela Fray Luis Beltrán, en Rawson, en una jornada que marcó el comienzo de clases para los estudiantes sanjuaninos.

Por Miriam Walter
image

El Ministerio de Educación dejó formalmente inaugurado el Ciclo Lectivo 2026 para las instituciones de gestión estatal y privada de Educación Inicial, Primaria, Educación Primaria de Jóvenes y Adultos y Educación Especial. El acto se dio a pesar de que en la provincia se cumple un paro nacional docente que opacó el normal comienzo de clases en todo el país.

Lee además
san juan inicia el ciclo lectivo en un contexto de paro docente nacional
Educación

San Juan inicia el ciclo lectivo en un contexto de paro docente nacional
Emilio Achem (Izquierda) y el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, representando al Gobierno de San Juan, en una paritaria docente. 
Escenario

Docentes de paro: el Gobierno de San Juan evita el descuento del día y mejorará la oferta salarial

Durante su mensaje, la ministra Silvia Fuentes expresó: “Como nos pide el gobernador Marcelo Orrego, vamos a seguir trabajando para transformar la educación de San Juan a través de programas y planes, con más tecnología en las aulas, con el boleto escolar gratuito y con acciones que garanticen mejores aprendizajes”.

image

El inicio de clases fue establecido oportunamente en el pre calendario escolar aprobado en diciembre y garantiza el cumplimiento de 189 días de clases, en línea con el compromiso asumido en el Consejo Federal de Educación.

En simultáneo, directores de área y supervisores del Ministerio de Educación participaron de los actos de inicio en distintos establecimientos de la provincia.

image

En esta jornada también se concretó un acto administrativo clave en el marco del Ingreso a la Docencia: la presentación y toma de posesión de cargos por parte de los docentes que fueron designados recientemente.

Temas
Seguí leyendo

Tras la muerte de Ali Khamenei, el Gobierno recordó el atentado a la AMIA: "Que estas noticias aporten alivio a las familias"

La confianza en el gobierno de Javier Milei vuelve a caer, pero sigue por encima de Macri

Renunció una conocida funcionaria de San Juan

Apertura de sesiones: talk show con el kirchnerismo, tango con Trump y una noticia para San Juan

Qué opinó la dirigencia sanjuanina sobre el discurso anual de Javier Milei

Las 10 frases destacadas de Milei en la apertura de sesiones

El gobernador Orrego participó de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso

El discurso de apertura de Javier Milei: grandes reformas, alianza estratégica con Estados Unidos y cambios en el régimen penal

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
que opino la dirigencia sanjuanina sobre el discurso anual de javier milei
Declaraciones

Qué opinó la dirigencia sanjuanina sobre el discurso anual de Javier Milei

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Estos son los tres detenidos por el caso Branka Motors: quiénes son y de qué los acusan
Investigación

Estos son los tres detenidos por el caso Branka Motors: quiénes son y de qué los acusan

Grupo de personas al frente del Club Ausonia tras el grave hecho ocurrido en la madrugada de este domingo.
Capital

Un anciano muere tras ser empujado en medio de un forcejeo en el Club Ausonia: un menor quedó en la mira

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias
Exclusivo

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias

Qué opinó la dirigencia sanjuanina sobre el discurso anual de Javier Milei
Declaraciones

Qué opinó la dirigencia sanjuanina sobre el discurso anual de Javier Milei

TV sanjuanina 2026: nuevas caras, clásicos que se mantienen y ¿algunas sorpresas?
Programaciones

TV sanjuanina 2026: nuevas caras, clásicos que se mantienen y ¿algunas sorpresas?

Te Puede Interesar

Emilio Achem (Izquierda) y el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, representando al Gobierno de San Juan, en una paritaria docente. 
Escenario

Docentes de paro: el Gobierno de San Juan evita el descuento del día y mejorará la oferta salarial

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gobierno dio por iniciado el ciclo lectivo en San Juan
Acto oficial

Gobierno dio por iniciado el ciclo lectivo en San Juan

Centro Cívico de San Juan.
Recambio

Renunció una conocida funcionaria de San Juan

Quién era Pablito Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club
Conmoción

Quién era "Pablito" Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club

Apertura de sesiones: talk show con el kirchnerismo, tango con Trump y una noticia para San Juan
Análisis

Apertura de sesiones: talk show con el kirchnerismo, tango con Trump y una noticia para San Juan