sábado 28 de febrero 2026

Repercusiones

Tras la muerte de Ali Khamenei, el Gobierno recordó el atentado a la AMIA: "Que estas noticias aporten alivio a las familias"

El canciller argentino, Pablo Quirno, recordó que la justicia local atribuyó la planificación del ataque de 1994 en Buenos Aires a altos funcionarios iraníes, incluyendo al ayatollah, y reafirmó el compromiso estatal con la búsqueda de justicia

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El canciller argentino, Pablo Quirno, se expresó este sábado sobre la reciente muerte del líder supremo de la República Islámica de Irán, Alí Jamenei, y recordó el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

“Ante la confirmación de la muerte de Ali Jamenei, Líder Supremo de la República Islámica de Irán, corresponde recordar que la Justicia argentina determinó que el atentado contra la AMIA del 18 de julio de 1994, con 85 muertos y centenares de heridos, fue un acto de terrorismo internacional planificado desde las más altas esferas del régimen iraní de la época y ejecutado por Hezbolá“, manifestó Quirno en redes sociales.

Luego, resaltó que “la decisión estratégica fue adoptada por la conducción política iraní vigente en 1993–1994, entre cuyas máximas autoridades se encontraba Jamenei, imputado en la causa”. Y subrayó que la búsqueda de verdad y justicia por las 85 víctimas “es una política de Estado y seguirá siendo una prioridad permanente”.

Por último, concluyó: “Que estas noticias aporten alivio a las familias y contribuyan al reconocimiento de las responsabilidades y a la lucha contra el terrorismo y la impunidad”.

FUENTE: Infobae

