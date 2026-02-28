Otro revés contra "Chiqui" Tapia: le negaron un permiso para salir del país

La Justicia rechazó un nuevo pedido de permiso del sanjuanino y presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, para viajar a Venezuela desde hoy y hasta el 3 de marzo, con el fin de participar de la inauguración del inicio de obras de un centro nacional de alto rendimiento en ese país.

Comunicado El gobierno de Milei elevó el nivel de seguridad a "alto" en todo el país por el conflicto en Medio Oriente y la Cancillería respaldó a Estados Unidos e Israel

Desaparición en Corrientes Caso Loan: el recorrido que la familia del menor implora reconstruir antes del juicio

La defensa del dirigente futbolístico informó al juez en lo penal económico Diego Amarante que Tapia fue designado por la Conmebol como representante de la entidad para “participar del Acto de Inauguración de la Federación Venezolana de Fútbol para el inicio de las obras en el Centro Nacional de Alto Rendimiento que se desarrollará en Barquisimeto, República Bolivariana de Venezuela”.

Tapia está citado a declaración indagatoria para el jueves 5 de marzo en la causa por supuesta retención indebida de aportes por una suma multimillonaria. El juez tiene que resolver sobre un planteo de nulidad absoluta que presentó su abogado, Lucio Simonetti, contra esa citación.

Pero mientras esto ocurre el juzgado recibió un nuevo pedido de salida del país por parte de Tapia, quien tiene prohibido viajar al exterior al igual que los restantes imputados en la causa. Este punto también está apelado y a estudio de la Cámara Nacional en lo Penal Económico.

“Corresponde no hacer lugar a la petición de autorización de viaje efectuada por la defensa técnica” de Tapia “para ausentarse del país con destino a la ciudad de Barquisimeto, República Bolivariana de Venezuela, entre los días 28 de febrero y 3 de marzo del corriente año”, resolvió el juez en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

El acto al que pidió asistir Tapia iba a realizarse ayer en Venezuela pero se postergó para los primeros días de marzo y por eso se solicitó la nueva autorización para viajar a Barquisimeto, en ese país, del 28 de febrero al 3 de marzo inclusive.

Tapia regresó ayer a la Argentina tras un primer permiso concedido para viajar al exterior. Fue a un evento oficial de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla, y asistió a una reunión del Consejo de la Conmebol en Río de Janeiro, Brasil.

Pero en esta segunda ocasión, el juez rechazó la petición. Uno de los aspectos que tomó en cuenta es la situación en Venezuela.

“Tampoco puede desconocerse la situación de inestabilidad política existente en el país al que se pretende viajar, que incluye -como es de público conocimiento- denuncias de detenciones arbitrarias contra múltiples personas (entre ellas, ciudadanos argentinos)”, sostuvo en la resolución a la que accedió Infobae.

En ese marco, “también debe ponderarse que las relaciones diplomáticas entre nuestro país y la República Bolivariana de Venezuela se encuentran en un estado tal que tampoco existe garantía alguna que en la eventualidad que debieran cursarse requerimientos en miras de lograr la sujeción del peticionante al proceso, los mismos sean atendidos”, advirtió.

Pero Amarante remarcó también a la hora de la negativa una supuesta “intención de alterar las circunstancias oportunamente informadas para la autorización de viaje acordada en su favor” en la primera ocasión.

"En ese aspecto, se observa que la defensa simplemente “informó” que el nombrado “se trasladará desde Rio de Janeiro, Brasil, a Caracas, República Bolivariana de Venezuela excediendo así los límites impuestos”. Ese traslado no se concretó porque se postergó la fecha del acto que estaba previsto para el 27 de febrero pero pasó a marzo.

“No era ese ni el destino ni el itinerario autorizado por esta judicatura mediante la resolución de fecha 23 de febrero de 2026. Y debe también destacarse que la única razón por la que no se materializó la realización de ese acto que implicaba una violación a las condiciones oportunamente impuestas, fue por el presunto cambio de fecha del evento informado, y no por la debida observancia por parte del peticionante de los compromisos asumidos”, agregó la decisión judicial.

El juez consideró “dudosas las circunstancias del nuevo viaje solicitado”.

Indagatorias programadas

La causa penal se inició el 12 de diciembre de 2025, a partir de una denuncia de ARCA. Los abogados Matías Gentile Brezigar y Felicitas Achábal detectaron una omisión sistemática en el pago de tributos. La querella documentó que la entidad omitió retener y depositar aportes de la seguridad social, con un perjuicio fiscal superior a $19.350.000.000 durante 19 meses.

Las maniobras ilícitas se habrían producido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 con retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones patronales.

El juez Amarante fijó un cronograma de audiencias indagatorias que se inicia el 5 de marzo de 2026, con Tapia y la AFA como Asociación, seguirá el 6 con Gustavo Lorenzo, el 9 de marzo cuando deberán comparecer Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Malaspina y el 11 con el tesorero de AFA Pablo Toviggino.

Todos apelaron la prohibición de salida del país que se les impuso y en el caso de Tapia su defensa fue a la Cámara Nacional en lo Penal Económico con un reclamo de sobreseimiento por inexistencia de delito, pendiente de resolución.

Fuente: Infobae