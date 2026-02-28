La gran travesía de Gokú Illanes por el sentimiento bombista anuncia su despegue

La Caravana Legüera del Gokú Illanes es una travesía para disfrutar la música y la identidad al ritmo del bombo.

Hay sonidos que no se pueden explicar, se sienten. El bombo legüero tiene la particularidad de conectar lo terrenal con lo espiritual. Bajo esta premisa, y con la convicción de que el arte es un derecho compartido, la "Caravana Legüera" del inmenso y talentoso Gokú Illanes inicia un nuevo ciclo formativo, invitando a la comunidad a sumarse a un viaje rítmico que trasciende lo meramente musical.

Este proyecto se ha convertido en un atractivo fruto maduro tras unos cuantos años de experiencias, de talleres abiertos y de la enseñanza paciente de los ritmos folklóricos. Desde su nacimiento, la Caravana se propuso democratizar el conocimiento del acervo cultural, compartiendo las técnicas primarias de interpretación con personas de todas las edades, sin distinción de conocimientos previos.

Desde el año 2018, bajo diversos formatos que incluyen seminarios, encuentros y talleres intensivos, la iniciativa ha recorrido distintos puntos de San Juan. Su impacto ha sido tal que ha logrado llevar el arte folklórico a diversos grupos sociales, rompiendo barreras generacionales. Esta labor fue formalmente reconocida por la Cámara de Diputados de San Juan, que mediante la Resolución N° 133-2023 declaró al proyecto de Interés Cultural, Educativo y Social.

Edición 2026: una nueva cita con la identidad

Para este año, la propuesta se consolida con un taller trimestral que promete un recorrido profundo por la rítmica nacional. La cita será todos los sábados a partir de las 11:00 hs, teniendo como punto de encuentro Wampem - Espacio de Arte, ubicado en el departamento de Rivadavia.

La fecha de partida de esta travesía está programado para el próximo sábado 7 de marzo. Uno de los pilares de este espacio es la inclusión: no se necesita experiencia previa para participar. Además, en un gesto que refuerza su carácter comunitario, la organización asegura que si no contás con instrumento propio, te lo prestan en el taller, eliminando cualquier obstáculo entre el interesado y el aprendizaje. Solo pueden quedar las excusas.

La guía de un referente

El comandando de esta Caravana es Guillermo "Gokú" Illanes, un referente indiscutido del bombo -y otro número importantes de instrumentos- en la Provincia y el país. Bajo su guía, los asistentes no solo aprenderán a golpear el parche, sino que abordarán conceptos rítmicos fundamentales partiendo desde un marco histórico y práctico. El programa incluye desde el acompañamiento básico hasta el ensamble complejo con otros instrumentos, entendiendo al bombo como el motor rítmico de la música folklórica.

Para Gokú, el vínculo con el instrumento es sagrado y profundo: “Tocar el legüero es tener un encuentro de corazón a corazón con parche y tierra; el corazón no late, repica".

Esta visión pedagógica y cuyana busca que el alumno se apropie del instrumento como una herramienta de expresión personal y colectiva. Según Illanes, la importancia de este taller radica en lo que el objeto representa para nuestra historia: "El bombo también es memoria, identidad, herencia que persiste y sonido de los pueblos".

