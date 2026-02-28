sábado 28 de febrero 2026

El reemplazo del Muñeco

Eduardo Coudet será el entrenador de River Plate

El Chacho llegó a un acuerdo y firmará con la entidad Millonario hasta diciembre de 2027.

Por Agencia NA
El Chacho Coudet llegó a un arreglo para entrenar a River Plate.

El Chacho Coudet llegó a un arreglo para entrenar a River Plate.

El entrenador Eduardo Coudet llegó este sábado a un acuerdo para dirigir a River, en reemplazo de Marcelo Gallardo, quien dejó su puesto durante esta semana.

"Chacho" Coudet, actualmente en Alavés, rescindirá su contrato con el club español y el miércoles venidero llegaría a la Argentina para firmar su vínculo con River hasta diciembre de 2027.

EN DESARROLLO…

FUENTE: Agencia NA

