Eduardo Coudet será el entrenador de River Plate

El entrenador Eduardo Coudet llegó este sábado a un acuerdo para dirigir a River, en reemplazo de Marcelo Gallardo, quien dejó su puesto durante esta semana.
sábado 28 de febrero 2026
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El Chacho llegó a un acuerdo y firmará con la entidad Millonario hasta diciembre de 2027.
El entrenador Eduardo Coudet llegó este sábado a un acuerdo para dirigir a River, en reemplazo de Marcelo Gallardo, quien dejó su puesto durante esta semana.
"Chacho" Coudet, actualmente en Alavés, rescindirá su contrato con el club español y el miércoles venidero llegaría a la Argentina para firmar su vínculo con River hasta diciembre de 2027.
EN DESARROLLO…
FUENTE: Agencia NA