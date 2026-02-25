miércoles 25 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Apuesta

River ya consiguió el sucesor de Gallardo: todo acordado, de palabra, con el Chacho Coudet

El “Millonario” acelera por el reemplazante del muñeco y solo resta definir la salida del DT del Deportivo Alavés de España, que juega su partido este viernes. Según medios españoles, tras ese partido dejaría su cargo.

Por Agencia NA
image

River avanzó fuerte y estaría cerca de cerrar la llegada del entrenador Eduardo “Chacho” Coudet como el sucesor de Marcelo Gallardo, quien anunció que dejará el cargo luego del partido ante Banfield del próximo jueves en el Estadio Monumental.

Lee además
ni pelota libre o magis tv: como ver real madrid vs benfica y los otros partidos de la champions league
Fútbol europeo

Ni Pelota Libre o Magis Tv: cómo ver Real Madrid vs Benfica y los otros partidos de la Champions League
un boca alternativo se hizo fuerte en salta y paso de ronda en la copa argentina
32avos de final

Un Boca alternativo se hizo fuerte en Salta y pasó de ronda en la Copa Argentina

La dirigencia del “Millonario”, encabezada por Stefano Di Carlo, se contactó con el entorno del director técnico, llegó a un acuerdo de palabra y solo restaría definir su salida del Deportivo Alavés de España.

La urgencia del elenco de Núñez por hallar al reemplazante del “Muñeco” surge de la necesidad de conseguir buenos resultados para escalar posiciones en el Torneo Apertura y llegar de la mejor manera al comienzo de la Copa Sudamericana.

Las rápidas conversaciones se dieron entre la Comisión Directiva de River y Christian Bragarnik, representante de Coudet. Tras breves charlas, las partes se pusieron de acuerdo en los números y todo estaría encaminado para que “Chacho” continúe su carrera en la Banda.

El último eslabón en las negociaciones sería concretar la salida del entrenador del elenco español. En principio, dicha situación no sería un problema, a pesar de que el vínculo con Alavés se extiende hasta mediados del 2026 y no cuenta con cláusula de rescisión.__IP__

Gallardo, quien anunció su renuncia el pasado lunes, tendrá su despedida en River este jueves cuando reciba en el Monumental a Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura, a partir de las 19:30.

Temas
Seguí leyendo

Insólito: los jugadores de San Lorenzo apoyaron el paro de la AFA mientras los hinchas insultaban a Chiqui Tapia

Atenas y Unión de Villa Krause juegan por la cima del fútbol sanjuanino: todos los cruces

Atlético Madrid goleó a Brujas y pasó a octavos de la Champions League

San Martín y la última herida copera: fue en manos de un gigante que sacó chapa y no perdonó

Jugadores sanjuaninos opinaron sobre el futbolista detenido y acusado de golpear a un rival: "Está todo muy sucio"

Boca y Central se sumaron en defensa de la AFA y bancaron la suspensión del fútbol

Copa Argentina: arrancó la venta de entradas para San Martín-Deportivo Madryn

Urquiza jugará la Liga Federal de básquet: cuándo debuta y el fixture completo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
ni pelota libre o magis tv: como ver real madrid vs benfica y los otros partidos de la champions league
Fútbol europeo

Ni Pelota Libre o Magis Tv: cómo ver Real Madrid vs Benfica y los otros partidos de la Champions League

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América
Increíble

Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América

Imagen ilustrativa
Disparo accidental

Una agente de policía se puso a jugar con la pistola de un compañero y le pegó un tiro a una cabo en Albardón

La Justicia deberá investigar la veracidad de la denuncia.
Revuelo en el penal de Chimbas

Presunta vejación a un preso: sospecharon que tenía un objeto extraño en sus partes íntimas y lo lesionaron

Malena Maidana, la joven asesinada
Investigación

Tres profesionales de la salud, detenidos por robarle el celular a una chica muerta a puñaladas

Confirmaron cuándo acreditarán los sueldos de los empleados de la Administración Pública de San Juan
Oficial

Confirmaron cuándo acreditarán los sueldos de los empleados de la Administración Pública de San Juan

Te Puede Interesar

Identificaron al hombre que murió al volcar en su auto cuando circulaba por la Ruta 149.
Siniestro fatal

Identificaron al hombre que falleció tras volcar en la ruta camino a Calingasta

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cuántos millones le costarían a San Juan los 5 cargos que pretende crear la Corte de Justicia
Poder Judicial

Cuántos millones le costarían a San Juan los 5 cargos que pretende crear la Corte de Justicia

Ya están habilitados los canales para solicitar el boleto escolar gratuito en San Juan.
Todos los detalles

Boleto Escolar y Docente Gratuito: conocé los canales oficiales y el paso a paso para solicitarlo

Un soldado de la gestión de Uñac apoyó la reforma a la Ley de Glaciares en la reunión clave del PJ
Consejo Provincial

Un soldado de la gestión de Uñac apoyó la reforma a la Ley de Glaciares en la reunión clave del PJ

Quién es Franco Poggio, el primer sanjuanino en entrar a la Casa de Gran Hermano.
Televisión

Influencer y modelo, quién es Franco Poggio, el primer sanjuanino en Gran Hermano y novio de un conocido periodista