El fixture completo: así se juega el torneo Cecilio Velázquez 2026

Del martes 24 de febrero al domingo 1 de marzo se realizará la edición 2026 del torneo de hockey sobre patines Cecilio Velázquez, teniendo como único escenario el club organizador, Social San Juan, ubicado en el Barrio Villa América, en la intersección de calles Perú y Chile.

Este certamen cuenta con la presencia confirmada de seis equipos:

-Social San Juan -Olimpia Patín Club -Club Atlético Argentino -Concepción Patín Club -Club Atlético Unión -Independiente La Florida de Chile El fixture y los horarios de competencia: Martes 24 19:30 – Independiente La Florida vs Unión 21:00 – Concepción vs Social 22:30 – Argentino vs Olimpia Miércoles 25 21:00 – Social vs Independiente La Florida 22:30 – Olimpia vs Unión Jueves 26 21:00 – Social vs Argentino 22:30 – Concepción vs Unión Viernes 27 21:00 – Independiente La Florida vs Olimpia 22:30 – Concepción vs Argentino Sábado 28 – Semifinales Domingo 1 marzo – Final La modalidad del torneo es la siguiente: * Dos zonas de cuatro equipos * Todos contra todos en cada grupo * Los dos mejores de cada zona avanzan a semifinales * Gran Final el domingo Venta de Entradas: -3500 por persona, de martes a viernes -4000 por persona, sábado y domingo -2x1 para socios

