El fixture completo: así se juega el torneo Cecilio Velázquez 2026

Del martes 24 de febrero al domingo 1 de marzo se realizará la edición 2026 del torneo de hockey sobre patines Cecilio Velázquez, teniendo como único escenario el club organizador, Social San Juan, ubicado en el Barrio Villa América, en la intersección de calles Perú y Chile.
Este certamen cuenta con la presencia confirmada de seis equipos:
-Social San Juan
-Olimpia Patín Club
-Club Atlético Argentino
-Concepción Patín Club
-Club Atlético Unión
-Independiente La Florida de Chile
El fixture y los horarios de competencia:
Martes 24
19:30 – Independiente La Florida vs Unión
21:00 – Concepción vs Social
22:30 – Argentino vs Olimpia
Miércoles 25
21:00 – Social vs Independiente La Florida
22:30 – Olimpia vs Unión
Jueves 26
21:00 – Social vs Argentino
22:30 – Concepción vs Unión
Viernes 27
21:00 – Independiente La Florida vs Olimpia
22:30 – Concepción vs Argentino
Sábado 28 – Semifinales
Domingo 1 marzo – Final
La modalidad del torneo es la siguiente:
* Dos zonas de cuatro equipos
* Todos contra todos en cada grupo
* Los dos mejores de cada zona avanzan a semifinales
* Gran Final el domingo
Venta de Entradas:
-3500 por persona, de martes a viernes
-4000 por persona, sábado y domingo
-2x1 para socios