miércoles 25 de febrero 2026

Hockey sobre patines

El fixture completo: así se juega el torneo Cecilio Velázquez 2026

El certamen inició este martes con tres encuentros ne la cancha de Social San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Del martes 24 de febrero al domingo 1 de marzo se realizará la edición 2026 del torneo de hockey sobre patines Cecilio Velázquez, teniendo como único escenario el club organizador, Social San Juan, ubicado en el Barrio Villa América, en la intersección de calles Perú y Chile.

Este certamen cuenta con la presencia confirmada de seis equipos:

-Social San Juan

-Olimpia Patín Club

-Club Atlético Argentino

-Concepción Patín Club

-Club Atlético Unión

-Independiente La Florida de Chile

El fixture y los horarios de competencia:

Martes 24

19:30 – Independiente La Florida vs Unión

21:00 – Concepción vs Social

22:30 – Argentino vs Olimpia

Miércoles 25

21:00 – Social vs Independiente La Florida

22:30 – Olimpia vs Unión

Jueves 26

21:00 – Social vs Argentino

22:30 – Concepción vs Unión

Viernes 27

21:00 – Independiente La Florida vs Olimpia

22:30 – Concepción vs Argentino

Sábado 28 – Semifinales

Domingo 1 marzo – Final

La modalidad del torneo es la siguiente:

* Dos zonas de cuatro equipos

* Todos contra todos en cada grupo

* Los dos mejores de cada zona avanzan a semifinales

* Gran Final el domingo

Venta de Entradas:

-3500 por persona, de martes a viernes

-4000 por persona, sábado y domingo

-2x1 para socios

