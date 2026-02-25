Marcelo Gallardo sorprendió con un pedido inesperado antes de su último partido en River

Mientras el mundo River espera el duelo ante Banfield en el Estadio Monumental , Marcelo Gallardo hizo una solicitud que sorprendió a propios y extraños: pidió no recibir homenajes, plaquetas ni menciones especiales durante su despedida.

Redes Con la Difunta Correa y San Juan a todos lados: el gesto místico de Borgogno que explotó en redes

La decisión llega luego de su renuncia al club que lo inmortalizó con una estatua, en un segundo ciclo marcado por resultados negativos, incluida la derrota ante Vélez , la tercera consecutiva en el Torneo Apertura , que terminó de inclinar la balanza para su salida.

En un video donde anunció su partida, el Muñeco se dirigió a la hinchada con estas palabras:

"Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club y a su gente, por su amor incondicional durante todos estos años, incluso en los momentos más delicados como este."

Aunque no habrá reconocimientos oficiales, se espera que la afición de River Plate haga sentir su cariño, recordando la enorme huella que dejó el entrenador, especialmente durante su primera etapa, donde los éxitos marcaron un antes y un después en la historia del club.

Gallardo, que ya dirigió su última práctica en River Camp, liderará hoy el entrenamiento vespertino en el Monumental y dará a conocer la lista de convocados para enfrentar al Taladro, sin grandes novedades respecto a los lesionados.