miércoles 25 de febrero 2026

Cambios

El "Lechuzo" se quedó sin DT: el club anunció la desvinculación de Víctor Hugo Cabello

La dirigencia del Club Atlético de la Juventud Alianza informó oficialmente que el entrenador dejó su cargo al frente del primer equipo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este miércoles, el club de Santa Lucía confirmó que Víctor Hugo Cabello dejó de ser el director técnico del plantel superior. La decisión fue comunicada de manera oficial a través de las redes y canales institucionales de la entidad.

Si bien no se dieron a conocer los motivos de la salida, la determinación ya es un hecho y desde ahora la dirigencia deberá definir quién se hará cargo del equipo en lo inmediato, en un momento clave de la temporada.

En el comunicado difundido, la Comisión Directiva expresó: “Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por la dedicación y el compromiso hacia nuestra institución. Valoramos el trabajo realizado día a día junto a su cuerpo técnico”.

Además, el mensaje agrega: “Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos profesionales y personales”.

