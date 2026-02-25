Mbappé se pierde la revancha con Benfica por la Champions: qué le pasó

En medio del escándalo entre Gianluca Prestianni y Vinícius por presuntos dichos racistas, versiones cruzadas y opiniones polémicas, Real Madrid deberá afrontar el partido de vuelta de los playoffs de la Champions League ante Benfica sin su máxima figura: Kylian Mbappé . Según informó L’Équipe, el francés se vio forzado a interrumpir la práctica matutina de este martes por un dolor en su rodilla izquierda. Finalmente, el DT, Álvaro Arbeloa, decidió dejarlo fuera de la convocatoria y crece la preocupación.

Se trata de una lesión que tuvo el 7 de diciembre tras un enfrentamiento ante Celta de Vigo por la liga española. En su momento, el club le hizo una resonancia y se le detectó una afección en el ligamento lateral externo y requería al menos tres semanas de reposo. Sin embargo volvió al ruedo 11 días después.

En el medio, jugó la final de la Supercopa contra Barcelona, sufrió la escandalosa eliminación a manos de Albacete en Copa del Rey y apenas tuvo descanso desde entonces. En ese sentido, aquel dolor le estaría trayendo secuelas actualmente, por lo que el cuerpo técnico decidió preservarlo. Esperarán a solucionar definitivamente los problemas en su rodilla y que esté al 100% para la próxima ronda eliminatoria de Champions, siempre que el Merengue supere a Las Águilas. Su regreso está estipulado para la segunda semana de marzo, según informó Marca.

Además, desde España aseguraron que el francés habría mostrado su disgusto por la forma en que el club llevó su proceso de recuperación desde aquella dolencia a principios de diciembre, ya que apenas le habrían dado descanso.

Más allá de su ausencia, Mbappé quedó envuelto en la polémica entre Vinícius y Prestianni, en primer lugar porque salió en defensa de su compañero de equipo, al llamar al argentino "p... racista" y ni siquiera decirle por su nombre, sino que porque fue víctima de unos obscenos dichos de José Luis Félix Chilavert, algo de lo que no hizo declaraciones al respecto pero que Thibaut Courtois repudió, en solidaridad con su colega de profesión.