miércoles 25 de febrero 2026

Confirmado

Mbappé se pierde la revancha con Benfica por la Champions: qué le pasó

Fuentes allegadas al jugador confirmaron que el delantero tuvo que frenar las prácticas matutinas del martes por un dolor en su rodilla. Quedó afuera de la convocatoria de Real Madrid.

En medio del escándalo entre Gianluca Prestianni y Vinícius por presuntos dichos racistas, versiones cruzadas y opiniones polémicas, Real Madrid deberá afrontar el partido de vuelta de los playoffs de la Champions League ante Benfica sin su máxima figura: Kylian Mbappé. Según informó L’Équipe, el francés se vio forzado a interrumpir la práctica matutina de este martes por un dolor en su rodilla izquierda. Finalmente, el DT, Álvaro Arbeloa, decidió dejarlo fuera de la convocatoria y crece la preocupación.

Ni Pelota Libre o Magis Tv: cómo ver Real Madrid vs Benfica y los otros partidos de la Champions League
Fútbol europeo

Ni Pelota Libre o Magis Tv: cómo ver Real Madrid vs Benfica y los otros partidos de la Champions League
Por la suspensión de la UEFA, el jugador argentino no podrá visitar el Santiago Bernabeú en el partido de vuelta por los playoffs de la Champions League 
Comportamiento discriminatorio

UEFA suspendió de manera provisional a Prestianni y no jugará la revancha contra Real Madrid

Se trata de una lesión que tuvo el 7 de diciembre tras un enfrentamiento ante Celta de Vigo por la liga española. En su momento, el club le hizo una resonancia y se le detectó una afección en el ligamento lateral externo y requería al menos tres semanas de reposo. Sin embargo volvió al ruedo 11 días después.

En el medio, jugó la final de la Supercopa contra Barcelona, sufrió la escandalosa eliminación a manos de Albacete en Copa del Rey y apenas tuvo descanso desde entonces. En ese sentido, aquel dolor le estaría trayendo secuelas actualmente, por lo que el cuerpo técnico decidió preservarlo. Esperarán a solucionar definitivamente los problemas en su rodilla y que esté al 100% para la próxima ronda eliminatoria de Champions, siempre que el Merengue supere a Las Águilas. Su regreso está estipulado para la segunda semana de marzo, según informó Marca.

Además, desde España aseguraron que el francés habría mostrado su disgusto por la forma en que el club llevó su proceso de recuperación desde aquella dolencia a principios de diciembre, ya que apenas le habrían dado descanso.

Más allá de su ausencia, Mbappé quedó envuelto en la polémica entre Vinícius y Prestianni, en primer lugar porque salió en defensa de su compañero de equipo, al llamar al argentino "p... racista" y ni siquiera decirle por su nombre, sino que porque fue víctima de unos obscenos dichos de José Luis Félix Chilavert, algo de lo que no hizo declaraciones al respecto pero que Thibaut Courtois repudió, en solidaridad con su colega de profesión.

