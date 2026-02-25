miércoles 25 de febrero 2026

Fútbol europeo

Ni Pelota Libre o Magis Tv: cómo ver Real Madrid vs Benfica y los otros partidos de la Champions League

Este miércoles se juega la vuelta de los playoffs. El match que se lleva todas las miradas es entre Real Madrid y Benfica tras el caso Prestianni con Vinicius Junior.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este miércoles vuelve a ver acción en el fútbol europeo. Se juegan los restantes partidos de la vuelta de los playoffs de la Champions League. Todos se juegan el pase a los octavos de final. Se disputarán cuatro partidos, pero las miradas están puestas en el que protagonizarán Real Madrid vs Benfica.

Por la suspensión de la UEFA, el jugador argentino no podrá visitar el Santiago Bernabeú en el partido de vuelta por los playoffs de la Champions League 
Comportamiento discriminatorio

UEFA suspendió de manera provisional a Prestianni y no jugará la revancha contra Real Madrid
river ya consiguio el sucesor de gallardo: todo acordado, de palabra, con el chacho coudet
Apuesta

River ya consiguió el sucesor de Gallardo: todo acordado, de palabra, con el Chacho Coudet

El caso del argentino Gianluca Prestianni, acusado de racismo por parte de Vinicius Junior, sigue dando que hablar. La UEFA suspendió de manera provisoria al ex Vélez Sarsfield, pero el Benfica lo llevó igual a Madrid. ¿Jugará?

Cómo, por dónde y a qué hora puedo ver Real Madrid vs Benfica

  • Real Madrid vs Benfica: 17:00 horas por ESPN

Los otros partidos en vivo de la Champions League

  • Atalanta vs Borussia Dortmund: 14:45 horas por Fox Sports
  • Juventus vs Galatasaray: 17:00 horas por ESPN
  • PSG vs Mónaco: 17:00 horas por ESPN

También podrás verlos a través de la plataforma de Disney+.

Un Boca alternativo se hizo fuerte en Salta y pasó de ronda en la Copa Argentina

Insólito: los jugadores de San Lorenzo apoyaron el paro de la AFA mientras los hinchas insultaban a Chiqui Tapia

Atenas y Unión de Villa Krause juegan por la cima del fútbol sanjuanino: todos los cruces

Atlético Madrid goleó a Brujas y pasó a octavos de la Champions League

San Martín y la última herida copera: fue en manos de un gigante que sacó chapa y no perdonó

Jugadores sanjuaninos opinaron sobre el futbolista detenido y acusado de golpear a un rival: "Está todo muy sucio"

Boca y Central se sumaron en defensa de la AFA y bancaron la suspensión del fútbol

Copa Argentina: arrancó la venta de entradas para San Martín-Deportivo Madryn

Apuesta
Apuesta

River ya consiguió el sucesor de Gallardo: todo acordado, de palabra, con el Chacho Coudet

Por Agencia NA

Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América
Increíble

Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América

Imagen ilustrativa
Disparo accidental

Una agente de policía se puso a jugar con la pistola de un compañero y le pegó un tiro a una cabo en Albardón

La Justicia deberá investigar la veracidad de la denuncia.
Revuelo en el penal de Chimbas

Presunta vejación a un preso: sospecharon que tenía un objeto extraño en sus partes íntimas y lo lesionaron

Malena Maidana, la joven asesinada
Investigación

Tres profesionales de la salud, detenidos por robarle el celular a una chica muerta a puñaladas

Confirmaron cuándo acreditarán los sueldos de los empleados de la Administración Pública de San Juan
Oficial

Confirmaron cuándo acreditarán los sueldos de los empleados de la Administración Pública de San Juan

Identificaron al hombre que murió al volcar en su auto cuando circulaba por la Ruta 149.
Siniestro fatal

Identificaron al hombre que falleció tras volcar en la ruta camino a Calingasta

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cuántos millones le costarían a San Juan los 5 cargos que pretende crear la Corte de Justicia
Poder Judicial

Cuántos millones le costarían a San Juan los 5 cargos que pretende crear la Corte de Justicia

Ya están habilitados los canales para solicitar el boleto escolar gratuito en San Juan.
Todos los detalles

Boleto Escolar y Docente Gratuito: conocé los canales oficiales y el paso a paso para solicitarlo

Un soldado de la gestión de Uñac apoyó la reforma a la Ley de Glaciares en la reunión clave del PJ
Consejo Provincial

Un soldado de la gestión de Uñac apoyó la reforma a la Ley de Glaciares en la reunión clave del PJ

Quién es Franco Poggio, el primer sanjuanino en entrar a la Casa de Gran Hermano.
Televisión

Influencer y modelo, quién es Franco Poggio, el primer sanjuanino en Gran Hermano y novio de un conocido periodista