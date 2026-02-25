Ni Pelota Libre o Magis Tv: cómo ver Real Madrid vs Benfica y los otros partidos de la Champions League

Este miércoles vuelve a ver acción en el fútbol europeo. Se juegan los restantes partidos de la vuelta de los playoffs de la Champions League. Todos se juegan el pase a los octavos de final. Se disputarán cuatro partidos, pero las miradas están puestas en el que protagonizarán Real Madrid vs Benfica.
El caso del argentino Gianluca Prestianni, acusado de racismo por parte de Vinicius Junior, sigue dando que hablar. La UEFA suspendió de manera provisoria al ex Vélez Sarsfield, pero el Benfica lo llevó igual a Madrid. ¿Jugará?
Cómo, por dónde y a qué hora puedo ver Real Madrid vs Benfica
- Real Madrid vs Benfica: 17:00 horas por ESPN
Los otros partidos en vivo de la Champions League
- Atalanta vs Borussia Dortmund: 14:45 horas por Fox Sports
- Juventus vs Galatasaray: 17:00 horas por ESPN
- PSG vs Mónaco: 17:00 horas por ESPN
También podrás verlos a través de la plataforma de Disney+.