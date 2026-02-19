Chilavert se metió en la polémica por el racismo y atacó a Mbappé: "Vive con un travesti"

El siempre frontal José Luis Chilavert volvió a ocupar el centro de la escena mediática, esta vez por sus declaraciones sobre el supuesto episodio de racismo que se vivió en el duelo entre Benfica y Real Madrid, que tuvo como protagonistas a Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior.

En diálogo con Radio Rivadavia, el ex capitán de la selección paraguaya se solidarizó con el juvenil surgido en Vélez y cuestionó con dureza al delantero brasileño. Según su mirada, Vinícius suele provocar a los rivales dentro del campo y fue más allá al asegurar que “es el primero que va e insulta”.

Pero la entrevista no quedó ahí. Chilavert también cargó contra Kylian Mbappé, quien había opinado que Prestianni debía recibir una sanción ejemplar en la Champions League. El exarquero criticó al francés por sus posturas públicas y realizó comentarios sobre su vida privada que fueron rápidamente señalados como discriminatorios.

Ante la intervención de uno de los periodistas del programa, que intentó relativizar sus dichos con el argumento de que “los tiempos cambiaron”, el paraguayo sostuvo su postura y profundizó sus declaraciones, lo que terminó de encender la polémica.

Como suele ocurrir cada vez que el ex Vélez toma el micrófono, sus palabras no pasaron inadvertidas. En cuestión de minutos, fragmentos de la entrevista circularon en redes sociales y generaron una ola de cuestionamientos, trasladando el debate del campo de juego al terreno público.

El video que se hizo viral en redes: