jueves 19 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Chilavert se metió en la polémica por el racismo y atacó a Mbappé: "Vive con un travesti"

El ex arquero paraguayo respaldó al juvenil argentino Prestianni tras el partido entre Benfica y Real Madrid, cuestionó al delantero brasileño y lanzó declaraciones sobre Kylian Mbappé, que generaron fuerte repudio en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El siempre frontal José Luis Chilavert volvió a ocupar el centro de la escena mediática, esta vez por sus declaraciones sobre el supuesto episodio de racismo que se vivió en el duelo entre Benfica y Real Madrid, que tuvo como protagonistas a Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior.

Lee además
Foto captura: La Bandurria
La imagen viral

Desamparados dio vuelta sus banderas y ¿hay enojo con la Comisión Directiva?
colapinto lo hizo de nuevo: giro mas de 100 vueltas en bahrein y termino 6° en los test de la f1
Fórmula 1

Colapinto lo hizo de nuevo: giró más de 100 vueltas en Bahrein y terminó 6° en los test de la F1

En diálogo con Radio Rivadavia, el ex capitán de la selección paraguaya se solidarizó con el juvenil surgido en Vélez y cuestionó con dureza al delantero brasileño. Según su mirada, Vinícius suele provocar a los rivales dentro del campo y fue más allá al asegurar que “es el primero que va e insulta”.

Pero la entrevista no quedó ahí. Chilavert también cargó contra Kylian Mbappé, quien había opinado que Prestianni debía recibir una sanción ejemplar en la Champions League. El exarquero criticó al francés por sus posturas públicas y realizó comentarios sobre su vida privada que fueron rápidamente señalados como discriminatorios.

Ante la intervención de uno de los periodistas del programa, que intentó relativizar sus dichos con el argumento de que “los tiempos cambiaron”, el paraguayo sostuvo su postura y profundizó sus declaraciones, lo que terminó de encender la polémica.

Como suele ocurrir cada vez que el ex Vélez toma el micrófono, sus palabras no pasaron inadvertidas. En cuestión de minutos, fragmentos de la entrevista circularon en redes sociales y generaron una ola de cuestionamientos, trasladando el debate del campo de juego al terreno público.

El video que se hizo viral en redes:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2024308401803841837&partner=&hide_thread=false
Seguí leyendo

Adam Bareiro, a un paso de Boca Juniors: los detalles del traspaso

Argentinos Juniors se trajo un gran triunfo de Ecuador en la Fase Previa de la Copa Libertadores

Tobías Martínez no correrá en el inicio del campeonato de TC Pick Up

Otro tropezón de la Reserva de San Martín: fue goleado en casa y suma la tercera derrota al hilo

Infantino sobre el escándalo Vinícius-Prestianni: "No hay lugar para el racismo en el fútbol ni en la sociedad"

Colapinto, en llamas: superó a Gasly y se metió entre los 10 más rápidos

Un ex jugador de River salió a cruzar a Vinicius: "Seamos justos y dejemos el show"

El paro de la CGT impacta en el fútbol: qué partidos se suspendieron por la medida de fuerza

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Boca desembolsará 3 millones de dólares por la totalidad del pase de Adam Bareiro.
Mercado de pases

Adam Bareiro, a un paso de Boca Juniors: los detalles del traspaso

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

A dos semanas del inicio de clases, uno de los colegios más costosos de San Juan cerró la secundaria
Preocupante

A dos semanas del inicio de clases, uno de los colegios más costosos de San Juan cerró la secundaria

Caso Evelyn Esquivel: se conoció el resultado de la autopsia de la joven que perdió la vida tras un mes de agonía
Ruta 20

Caso Evelyn Esquivel: se conoció el resultado de la autopsia de la joven que perdió la vida tras un mes de agonía

Captados por las cámaras de los vecinos. La imagen tomó a los ladrones minutos antes del atraco. video
Violento robo

Asaltaron y maniataron a un matrimonio y a su hija con discapacidad en Capital, el tercer atraco en seis meses

Paro general: los sanjuaninos contaron cómo irán a trabajar este jueves video
Tiempo Pregunta

Paro general: los sanjuaninos contaron cómo irán a trabajar este jueves

Venden la posada más antigua de Calingasta: cuesta casi 500 mil dólares y está cerca de cumplir 100 años
Histórica

Venden la posada más antigua de Calingasta: cuesta casi 500 mil dólares y está cerca de cumplir 100 años

Te Puede Interesar

Un camión desviaba alimentos escolares hacia su casa: fue condenada, pero no irá a la cárcel
Juicio abreviado

Un camión desviaba alimentos escolares hacia su casa: fue condenada, pero no irá a la cárcel

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tiempo Streaming arranca con su nueva temporada el lunes 23 de febrero.
Programación 2026

Tiempo Streaming, en nueva casa, abre la temporada cargado de información y análisis con identidad sanjuanina

Resero aumentara 30% su volumen de molienda: pasará de 20 a 26 millones de kilos de uva.
Ni soja ni trigo

Radiografía laboral del agro: la vitivinicultura encabeza la generación de empleo con 73 puestos por hectárea

Casi mata a su concuñado a balazos en Chimbas y luego de amagar aceptó la culpa, fue condenado
Se decidió

Casi mata a su concuñado a balazos en Chimbas y luego de amagar aceptó la culpa, fue condenado

Imputan por estafa a los dueños de una clínica de Rodeo por facturaciones fantasmas
Grave

Imputan por estafa a los dueños de una clínica de Rodeo por facturaciones fantasmas