jueves 19 de febrero 2026

El técnico de Unión, filoso con el ascenso de FADEP: "Esperemos que un día ascienda el que hace bien las cosas"

Tras quedar eliminado en semifinales de la Región Cuyo del Regional Amateur, el entrenador de Unión de Villa Krause cuestionó con dureza el proceso que terminó con el ascenso de FADEP, el equipo encabezado por Sebastián Torrico. "Nos sentimos perjudicados", aseguró.

La herida todavía está abierta en Villa Krause. Luego de la eliminación en semifinales de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur, el técnico de Unión rompió el silencio y fue tajante al referirse al ascenso de FADEP, el club que preside Sebastián Torrico, ex arquero e ídolo de San Lorenzo. Juan Colarte, el entrenador del Azul, se refirió al cuestionado ascenso de categoría de los mendocinos.

El Azul cayó con un global de 5-2 en la serie. Tras victoria (2-1) en la ida, la revancha disputada en Mendoza terminó con un contundente 4-0 que sentenció la historia y dejó a los sanjuaninos sin final. Sin embargo, más allá del resultado, el entrenador puso el foco en lo que -según su mirada- fueron decisiones arbitrales que condicionaron la llave.

"Creo que el ascenso de FADEP se veía venir. Es un club con mucho poder económico. Se hablaba de dos equipos de Mendoza que podían llegar: FADEP o Pacífico. Bueno, Pacífico no siguió y siguió el equipo de Torrico", expresó con tono filoso. Y fue más allá: "Nos sentimos perjudicados. Creo que todos los que jugamos contra FADEP en esta instancia nos hemos sentido así de perjudicados".

image

El DT hizo especial hincapié en la expulsión sufrida por su equipo en la revancha. "Da la sensación de que el desenlace estaba marcado", lanzó, dejando en claro su malestar. "Fueron partidos polémicos: el nuestro, el de San Luis y la final. Esto empaña un deporte tan lindo y tan popular".

Con evidente desazón, el entrenador cerró con un deseo que sonó a reclamo: "Ojalá que un día ascienda el que hace bien las cosas dentro de la cancha". En Unión quedó la sensación de que el golpe fue más allá del resultado y que la polémica seguirá dando que hablar.

Los escandalosos penales con los que ascendió el equipo mendocino que elimino a Unión de Villa Krause

Un polémico penal cobrado a los 96 minutos le permitió a FADEP de Mendoza ser uno de los cuatro equipos que ascendió al Torneo Federal A desde el Torneo Regional Amateur. El conjunto creado y presidido por el ex San Lorenzo Sebastián Torrico fue señalado durante todo el torneo como el preferido de la AFA para el ascenso.

El partido que determinó el ascenso de FADEP se jugó el pasado domingo en la cancha de Jorge Newbery en Villa Mercedes y enfrentó a los mendocinos con La Amistad, de Cipolletti en un vibrante encuentro que terminó 3 a 2 a favor del equipo rojinegro, con un muy dudoso penal en el último minuto de partido.

Además, a los 11 minutos del segundo tiempo, el árbitro Diego Novelli cobró el primer penal para el conjunto cuyano y expulsó a un defensor de La Amistad. Con ese tanto, FADEP se puso 2 a 1 arriba, aunque a los pocos minutos se produjo el empate patagónico.

Atlético Escobar, Defensores de Puerto Vilelas y Tucumán Central fueron los otros tres equipos que se clasificaron para jugar en la próximo edición del Federal A

La imagen viral

Desamparados dio vuelta sus banderas y ¿hay enojo con la Comisión Directiva?

