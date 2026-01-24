Escandaloso final en FADEP: con un polémico arbitraje, Unión fue goleado y quedó eliminado del Regional

Se terminó la ilusión. Unión de Villa Krause llegó al Este mendocino con la esperanza intacta de seguir peleando por un lugar en el Federal A, pero la historia tuvo un desenlace amargo: FADEP lo goleó 4-0 en la revancha de semifinales de la Región Cuyo del Regional Amateur y lo dejó eliminado con un global de 5-2.

Regional Amateur "Si los árbitros no se dan vuelta": la frase del goleador de Unión y una clara advertencia para la vuelta en Mendoza

Regional Amateur Una mochila de Ilusión: Unión viajó a Mendoza para buscar la clasificación ante el equipo de Sebastián Torrico

El partido quedó marcado por un arbitraje que generó bronca y polémica, sobre todo por una decisión que inclinó el desarrollo demasiado rápido. En el final de la primera mitad, el juez Marcos Liuzzi expulsó por doble amarilla a Kevin Frías, una determinación que desacomodó por completo a Unión y terminó siendo el quiebre de la serie.

WhatsApp Image 2026-01-24 at 19.45.00

Antes de ese golpe, el equipo sanjuanino había logrado sostenerse en el mano a mano, con momentos de tensión y también con chances claras. FADEP tuvo una llegada muy peligrosa en los pies de Gonzalo Klusener, pero Draghi respondió con enorme categoría para mantener con vida al Azul.

Y Unión también tuvo la suya: alrededor de la media hora, Luciano “Luchi” Riveros quedó cara a cara con el arquero Aracena y estuvo a nada de cambiar el destino de la noche, pero el guardameta mendocino sacó una pelota determinante. Minutos después, llegó la expulsión de Frías y el escenario se volvió cuesta arriba.

WhatsApp Image 2026-01-24 at 19.20.29

En el complemento, con un hombre menos, el equipo de Juan Colarte ya no pudo sostener el ritmo ni controlar el partido. FADEP aprovechó los espacios y golpeó con contundencia: Klusener abrió la cuenta de penal, luego Matías Navarro marcó por duplicado y Uriel Gizzi completó la goleada para sellar el 4-0 definitivo.

El cierre también tuvo un condimento que encendió aún más el malestar, ya que desde el lado sanjuanino denunciaron que comenzaron a esconder las pelotas, llevándolas hacia canchas auxiliares y pateándolas para hacer tiempo, en una escena que calentó el final del encuentro.

WhatsApp Image 2026-01-24 at 20.13.21

Con este resultado, FADEP avanzó a la final de la Región Cuyo y este domingo conocerá a su rival, que saldrá del cruce en San Luis entre Estudiantes y Huracán de San Rafael. Para Unión, en cambio, fue punto final. Un golpe durísimo por la manera, por el contexto y por lo cerca que estuvo de seguir en carrera. La ilusión de ascenso se apagó en Mendoza, en una noche que dejó más bronca que fútbol.

Postales del partido

WhatsApp Image 2026-01-24 at 20.13.24

WhatsApp Image 2026-01-24 at 20.13.23 (1)

WhatsApp Image 2026-01-24 at 20.13.23

WhatsApp Image 2026-01-24 at 20.13.22 (1)

WhatsApp Image 2026-01-24 at 20.13.22

WhatsApp Image 2026-01-24 at 20.13.21

WhatsApp Image 2026-01-24 at 19.12.14 (1)

WhatsApp Image 2026-01-24 at 19.12.14

WhatsApp Image 2026-01-24 at 19.45.00

WhatsApp Image 2026-01-24 at 19.44.59

WhatsApp Image 2026-01-24 at 19.24.18 (1)

WhatsApp Image 2026-01-24 at 19.20.29

WhatsApp Image 2026-01-24 at 18.11.19

Fotos: Gabriel Iturrieta.