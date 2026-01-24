sábado 24 de enero 2026

¡El último campeón está dulce!

Nico Tivani pegó primero en el corazón de San Juan y se viste de líder en la Vuelta

El pedalero de la Municipalidad de Pocito no perdonó en un sprint de infarto y ganó ante una multitud en las afueras del Aldo Cantoni. Videla y Cobarrubia completaron el podio. El domingo se viaja a Pedernal para disputar la segunda etapa.

Por Carla Acosta
Nicolás Tivani no esperó a que la Vuelta a San Juan 2026 entrara en calor: pegó primero, en el corazón de la provincia, y se llevó una victoria enorme en la primera etapa, con definición electrizante y un marco imponente de público en las afueras del Aldo Cantoni.

El ciclista de la Municipalidad de Pocito mostró oficio, potencia y temple en un sprint de infarto, donde no dejó margen para sorpresas y cruzó la meta por delante de dos rivales que también llegaron con resto para pelear hasta el último metro: Ramiro Videla Páez (Fuerza Activa) y Leonardo Cobarrubia (SEP San Juan), quienes completaron el podio de una jornada vibrante.

Con este resultado, Tivani no solo celebró el primer golpe del recorrido, sino que además se vistió con la malla de líder al quedar en lo más alto de la clasificación general individual, reforzando su candidatura desde el arranque y dándole un envión clave al equipo pocitano en una edición que promete ser intensa etapa tras etapa.

Detrás del ganador, Videla Páez tuvo un estreno de lujo. Es que demás del segundo lugar, se quedó con la general Sub 23, confirmando que será uno de los nombres a seguir en esta Vuelta. En cuanto a las clasificaciones especiales, la meta de montaña quedó en manos de Francisco Kotsakis (Plus Racing Cycling Team), mientras que la meta sprint fue para Héctor Quintana (Plus Racing Cycling Team). Además, la pasada especial tuvo sello familiar y pocitano: la ganó Gerardo Tivani (Municipalidad de Pocito), aportando otro festejo para la estructura que arrancó la Vuelta con todo.

Lo que viene: etapa 2, rumbo a Pedernal

La Vuelta continuará este domingo 25 de enero con la Etapa 2 (Media Agua – Pedernal), una jornada que promete desgaste, estrategia y piernas fuertes para sostener el ritmo en un recorrido exigente.

La concentración será a las 14.15 en la Plaza de Media Agua, frente a la Municipalidad de Sarmiento, y la largada está prevista para las 15.30 desde el mismo punto. La llegada será en Pedernal, con un total aproximado de 131 kilómetros.

Según el detalle oficial, el tren controlado se realizará por calle Rivadavia hacia el oeste, José Ares al norte, Barboza al oeste, Ruta 40 al sur hasta Av. Uruguay, para luego ingresar a la Vía Oficial KM0 (1,6 km aproximadamente). El recorrido atravesará sectores como Cañada Honda y Los Berros, antes de finalizar en la localidad de Pedernal.

Además, se informó que habrá corte total en inmediaciones de Plaza de Media Agua y en el recorrido de competencia desde las 14:00 hasta la finalización de la etapa, estimada alrededor de las 17:30.

Con Tivani arriba, el pelotón ya sabe que la pelea está declarada desde el primer día. Y la Vuelta, recién arranca.

