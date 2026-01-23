Jornada con calor y nubosidad: así estará el tiempo este sábado en San Juan

San Juan vivirá este sábado una jornada típica de pleno verano con temperaturas elevadas y el cielo parcialmente nublado, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se espera que la temperatura mínima arranque fresca para la temporada, rondando los 28 °C temprano por la mañana , mientras que la máxima trepará hasta los 36 °C durante la tarde, manteniendo el calor característico de la época estival en la región.

El cielo presentará una mezcla de períodos con sol y nubes, con alguna probabilidad de chaparrones o tormentas aisladas, especialmente hacia la tarde o noche, aunque no se anticipan lluvias generalizadas. Los vientos soplarán moderados desde el norte y noreste, lo que podría intensificar la sensación térmica.

Las condiciones climáticas reflejan la llegada de una ola de calor que acompaña al verano sanjuanino, con valores térmicos que se mantendrán altos a lo largo de la jornada. Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan hidratarse con frecuencia, evitar la exposición prolongada al sol en las horas más calurosas y utilizar protección solar.

Hacia la noche, el termómetro apenas bajará, con temperaturas que se mantendrán cercanas a los 22 °C, y la nubosidad podría favorecer la persistencia de humedad y sensación de bochorno.

La jornada se perfila como típica de verano con calor intenso y cierta inestabilidad aislada, invitando a aprovechar las primeras horas del día para actividades al aire libre y mantenerse atentos a posibles desarrollos nubosos en la tarde.