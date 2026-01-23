sábado 24 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Clima

Jornada con calor y nubosidad: así estará el tiempo este sábado en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada cálida con máximas alrededor de los 36 °C y posibilidad de nubes y lluvias aisladas por la tarde en la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Calor en San Juan.

Calor en San Juan.

San Juan vivirá este sábado una jornada típica de pleno verano con temperaturas elevadas y el cielo parcialmente nublado, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se espera que la temperatura mínima arranque fresca para la temporada, rondando los 28 °C temprano por la mañana, mientras que la máxima trepará hasta los 36 °C durante la tarde, manteniendo el calor característico de la época estival en la región.

Lee además
Postales de la Vuelta a San Juan.
Ciclismo

Arranca la Vuelta a San Juan: el puntapié, desde Santa Lucía con un prólogo
Como consecuencia de las lluvias suspendieron las Colonias de Verano en Iglesia y Rivadavia este viernes.
Importante

Por las lluvias, se suspendieron las Colonias de Verano gratuitas en dos departamentos sanjuaninos

El cielo presentará una mezcla de períodos con sol y nubes, con alguna probabilidad de chaparrones o tormentas aisladas, especialmente hacia la tarde o noche, aunque no se anticipan lluvias generalizadas. Los vientos soplarán moderados desde el norte y noreste, lo que podría intensificar la sensación térmica.

Las condiciones climáticas reflejan la llegada de una ola de calor que acompaña al verano sanjuanino, con valores térmicos que se mantendrán altos a lo largo de la jornada. Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan hidratarse con frecuencia, evitar la exposición prolongada al sol en las horas más calurosas y utilizar protección solar.

Hacia la noche, el termómetro apenas bajará, con temperaturas que se mantendrán cercanas a los 22 °C, y la nubosidad podría favorecer la persistencia de humedad y sensación de bochorno.

La jornada se perfila como típica de verano con calor intenso y cierta inestabilidad aislada, invitando a aprovechar las primeras horas del día para actividades al aire libre y mantenerse atentos a posibles desarrollos nubosos en la tarde.

Seguí leyendo

Tras las tormentas, San Juan sigue bajo alerta: mirá cómo estará el tiempo este viernes

Mal aliento fuera de casa: trucos simples para recuperar la frescura sin cepillo

¡Se largó!: fuertes chaparrones se registraron en toda la provincia

Habrá un festival de "abraza árboles" en Iglesia: cuándo será y cuánto cuesta

San Juan, la más calurosa del país: ¿llegarán fuertes ráfagas y granizo?

Emiten un nuevo alerta por tormentas en la provincia: esta vez afecta al Gran San Juan y alrededores

Jueves caluroso y con nubosidad variable en San Juan

Hay alerta amarilla para este miércoles en San Juan: granizo y actividad eléctrica

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Postales de la Vuelta a San Juan.
Ciclismo

Arranca la Vuelta a San Juan: el puntapié, desde Santa Lucía con un prólogo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Identificaron al motociclista fallecido en el accidente de tránsito con un colectivo en Capital
Siniestro vial

Identificaron al motociclista fallecido en el accidente de tránsito con un colectivo en Capital

Confirmado: empujaron al adolescente ahogado en el canal Benavídez y la causa pasó al fuero de menores
Urgente

Confirmado: empujaron al adolescente ahogado en el canal Benavídez y la causa pasó al fuero de menores

Anuncian tormentas para San Juan durante la tarde y la noche de este viernes y durante el fin de semana.
Pronóstico

Tras las tormentas, San Juan sigue bajo alerta: mirá cómo estará el tiempo este viernes

Un niño herido, una de las fotos más impactantes expuesta en los medios.
Archivo

La tragedia de El Tambolar, en los medios: los titulares y las fotos del accidente vial con más fallecidos en San Juan

La desgarradora reacción de la madre del chico que se ahogó en el canal Benavídez, tras el giro en la causa
Repercusiones

La desgarradora reacción de la madre del chico que se ahogó en el canal Benavídez, tras el giro en la causa

Te Puede Interesar

Un ciclista rawsino se quedó con el Prólogo y lucirá la malla líder en la primera etapa
¡La Vuelta ya está en marcha!

Un ciclista rawsino se quedó con el Prólogo y lucirá la malla líder en la primera etapa

Por Carla Acosta
Insólito: un preso se quejó porque no le dan yogurt ni postre en el Penal de Chimbas
Lo que faltaba

Insólito: un preso se quejó porque no le dan yogurt ni postre en el Penal de Chimbas

Identificaron al motociclista fallecido en el accidente de tránsito con un colectivo en Capital
Siniestro vial

Identificaron al motociclista fallecido en el accidente de tránsito con un colectivo en Capital

Calor en San Juan.
Clima

Jornada con calor y nubosidad: así estará el tiempo este sábado en San Juan

Tivani, con el corazón en San Juan: Me gusta el calor y correr en casa
Protagonista

Tivani, con el corazón en San Juan: "Me gusta el calor y correr en casa"