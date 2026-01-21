jueves 22 de enero 2026

Clima

Jueves caluroso y con nubosidad variable en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa otra jornada veraniega con máximas que treparán hasta los 36 °C y cielo parcialmente nublado, con chances de tormentas por la tarde-noche

Por Redacción Tiempo de San Juan
La semana comienza en San Juan con calor, viento y probabilidad de tormentas, según el anuncio del Servicio Meteorológico Nacional.

El clima de este jueves 22 de enero en San Juan seguirá marcando la esencia del verano en la provincia: días cálidos y con abundante luz solar durante gran parte de la jornada. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima se ubicará cerca de 24 °C en la mañana y la máxima llegará a 36 °C por la tarde, en una jornada que comenzará con nubosidad dispersa y tendió a despejarse hacia el mediodía.

A medida que avance la tarde, el ambiente se mantendrá caluroso bajo un cielo parcialmente nublado, con viento que irá ganando presencia y puede intensificarse hacia la noche. Hacia las últimas horas del día, el ingreso de aire más inestable podría favorecer el desarrollo de tormentas aisladas, con probabilidad de precipitaciones y ráfagas fuertes en algunos sectores del Gran San Juan y el interior provincial.

La jornada representará una continuación del patrón climático típico de enero en la región, donde las máximas suelen superar los 30 °C y las condiciones térmicas invitan a tomar precauciones para evitar golpes de calor, hidratándose con frecuencia y buscando sombra durante las horas de mayor radiación solar.

El viento jugará un papel importante durante el día, soplando con mayor intensidad hacia la tarde y la noche, lo que podría generar sensaciones térmicas más altas y contribuir a la formación de nubosidad y aislados chaparrones al caer el sol.

En síntesis, San Juan vivirá este jueves una jornada de verano pleno, con mínimas cercanas a 24 °C, máximas que rondarán los 36 °C, tiempo inestable hacia la noche y condiciones propias de la estación más caliente del año.

