Conmoción por el hombre que murió mientras trabajaba en una casa en Chimbas

Un trágico episodio generó conmoción este miércoles al mediodía en Chimbas. A pocos metros de la Plaza San Cayetano, un hombre perdió la vida mientras realizaba trabajos en una casa particular . Las primeras versiones indicaron que recibió una descarga eléctrica, cuando pasó cerca de una hormigonera.

La muerte de Vega también generó muestras de dolor en redes sociales. Tras la publicación del hecho, familiares, amigos y vecinos expresaron su pesar con mensajes breves y sentidos. “Mi negro” y “QEPD Franco, vecino” fueron algunas de las frases compartidas en Facebook en su memoria.

Según confirmaron fuentes oficiales, la víctima fue identificada como Franco Sebastián Vega, de 44 años. De acuerdo al testimonio de una persona que se encontraba en el lugar, el hombre estaba trabajando con una hormigonera y, en un momento, habría recibido una descarga eléctrica al pasar junto a la máquina. También manifestaron que restan conocer los resultados de la autopsia y de las pericias técnicas sobre la hormigonera.

El hecho y las primeras versiones

El episodio ocurrió sobre calle 2 de Septiembre, a pocos metros de la Capilla de San Cayetano. Hasta el lugar llegaron efectivos policiales y personal de emergencias médicas, quienes constataron el fallecimiento del trabajador.

Las primeras versiones indicaron que la descarga habría sido de tal intensidad que le provocó la muerte casi en el acto, aunque esa circunstancia deberá ser confirmada por los estudios forenses.

Interviene en el caso la UFI Delitos Especiales, cuyos funcionarios trabajan para determinar con precisión cómo se produjo el hecho.