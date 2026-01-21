Video: viajaba en moto y terminó en el piso tras protagonizar un choque en pleno centro sanjuanino

Un choque generó preocupación durante la siesta de este miércoles en pleno centro de la Capital sanjuanina. El hecho ocurrió en la intersección de calles Güemes y Rivadavia, donde colisionaron un auto Renault Sandero y una moto.

Por causas que hasta el momento no fueron informadas oficialmente, ambos vehículos impactaron y la persona que conducía la moto terminó sobre el asfalto, lo que motivó la rápida intervención de personal de emergencias médicas. El herido fue asistido en el lugar y posteriormente evaluado por los profesionales de salud.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2014039608179163460&partner=&hide_thread=false Un motociclista terminó en el piso tras protagonizar un choque en pleno centro sanjuanino



Video gentileza: Los Cazadores de Noticias pic.twitter.com/pNYzplLET0 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 21, 2026 A raíz del siniestro, la circulación vehicular en la zona se vio afectada durante varios minutos, con desvíos preventivos para permitir el trabajo del personal policial y sanitario.

