Tras las agresiones en la "Misa"

Hugo de Omega rompió el silencio y confirmó que habrá derecho de admisión: "Fue una situación muy fea que nos desbordó a todos"

Luego del violento ataque ocurrido durante la “Misa de Omega” en un boliche de Rawson, el cantante de la banda habló por primera vez del hecho, confirmó que el joven herido está fuera de peligro y anunció refuerzos en la seguridad y la aplicación del derecho de admisión para evitar nuevos episodios.

image
En una entrevista brindada a Radio La Mil20, el vocalista sanjuanino expresó su preocupación por la gravedad del ataque y recordó que Omega lleva más de una década presentándose de manera regular sin antecedentes de este tipo. Si bien reconoció que en eventos masivos pueden surgir discusiones o roces aislados, aseguró que nunca habían atravesado una situación tan extrema como la vivida el fin de semana.

Flores relató que el recital ya había finalizado y que el público comenzaba a retirarse del local cuando se produjo la agresión. En ese momento, había alrededor de 1.600 personas dentro del boliche y el clima pasó rápidamente del festejo al desconcierto y el miedo. “Fue una situación muy fea que nos desbordó a todos”, expresó el cantante al reconstruir lo ocurrido.

El músico también destacó el rápido accionar del personal policial y sanitario, y señaló que, tras comunicarse con la familia del joven herido, confirmaron que se encuentra fuera de peligro. En paralelo, indicó que una de las hipótesis que se analiza es la de un presunto ajuste de cuentas, más allá de que en un primer momento se habló del robo de un teléfono celular como detonante del conflicto.

En cuanto a la seguridad, Flores remarcó que el evento cuenta habitualmente con un operativo compuesto por personal propio, seguridad privada y presencia policial. No obstante, adelantó que, a raíz de lo sucedido, decidieron duplicar la cantidad de efectivos para los próximos fines de semana. Además, confirmó que se aplicará el derecho de admisión tanto al agresor como a su entorno cercano, con el objetivo de prevenir nuevos episodios de violencia. “No queremos que vuelva a pasar algo así”, sostuvo.

El cantante también se refirió a las críticas que circularon en redes sociales y a los cuestionamientos hacia la música popular. En ese sentido, defendió el carácter familiar del público que asiste a los shows de Omega, donde conviven distintas generaciones y sectores sociales, y lamentó que un hecho de estas características haya empañado un espacio que, según afirmó, siempre se caracterizó por el disfrute y la convivencia.

Finalmente, reconoció que el uso de botellas de vidrio en boliches es un tema que debe ser revisado, ya que pueden transformarse en elementos peligrosos. En ese marco, confirmó que todas las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del local ya fueron entregadas a la Policía para colaborar con la investigación en curso.

Cabe recordar que el hecho ocurrió antes de las 6 de la mañana, en un boliche ubicado sobre el lateral de Ruta 40, entre calles Putaendo y Troja. Durante una pelea dentro del local, un joven de 19 años resultó gravemente herido tras ser atacado con una botella rota cuando intentó defender a su madre, quien también sufrió cortes en el rostro. El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde recibió ocho puntos de sutura y permanece internado, aunque fuera de peligro.

