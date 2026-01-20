Apareció un nuevo video del ataque en medio de la "Misa de Omega": ahora, en el interior del boliche

Apareció un video del interior del boliche en el que se produjo el ataque a un joven mientras se desarrollaba la "Misa de Omega".

Con el pasar de las horas, continúa generando repercusiones el violento episodio ocurrido en la madrugada de este lunes en un boliche ubicado en Rawson, durante la “Misa de Omega”, en el que un joven de 19 años casi fue degollado con una botella rota. Ahora trascendió un nuevo video del hecho, en el que se ve a la madre de la víctima con heridas en el rostro, deambulando en medio de la pista.

En las nuevas imágenes difundidas por testigos del hecho, se puede observar el momento posterior a la agresión. Mientras la música sigue sonando y las luces de colores giran por el local, se registran forcejeos en el centro de la pista. Con el resto del público alejado de la zona central, la madre del joven herido, de apellido Oviedo y de 40 años, se mueve desorientada, con marcas visibles de cortes en el rostro.

Cabe recordar que el violento episodio ocurrió antes de las 6 de la mañana, en medio de una pelea dentro del local bailable ubicado sobre el lateral de la Ruta 40, entre las calles Putaendo y Troja. De acuerdo con el relato de las víctimas, el joven —identificado con el apellido Manrique— intentó defender a su madre y fue en ese contexto que recibió la agresión.

El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde debieron practicarle ocho puntos de sutura. Permanece internado, pero fuera de peligro.

Por su parte, luego de que el caso se hiciera público, desde la reconocida banda sanjuanina de cuarteto difundieron un comunicado en el que remarcaron que lo ocurrido “fue un episodio aislado, provocado por terceros”, totalmente ajeno a la organización, al trabajo del local y a la banda que se presenta cada fin de semana. Además, indicaron que el equipo de seguridad intervino de inmediato y que las autoridades actuaron “como corresponde”.

Finalmente, desde Way Omega Club repudiaron cualquier acto de violencia, rechazaron las versiones que buscan perjudicar al evento y aseguraron que continuarán reforzando los controles para garantizar un ambiente “ordenado, cuidado y familiar”, como —según destacaron— ocurre desde hace años.