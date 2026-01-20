martes 20 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Repercusiones

Apareció un nuevo video del ataque en medio de la "Misa de Omega": ahora, en el interior del boliche

Las nuevas imágenes captadas por testigos del hecho muestran a la madre del joven de 19 años que casi fue degollado tras la agresión.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Apareció un video del interior del boliche en el que se produjo el ataque a un joven mientras se desarrollaba la Misa de Omega.

Apareció un video del interior del boliche en el que se produjo el ataque a un joven mientras se desarrollaba la "Misa de Omega".

Con el pasar de las horas, continúa generando repercusiones el violento episodio ocurrido en la madrugada de este lunes en un boliche ubicado en Rawson, durante la “Misa de Omega”, en el que un joven de 19 años casi fue degollado con una botella rota. Ahora trascendió un nuevo video del hecho, en el que se ve a la madre de la víctima con heridas en el rostro, deambulando en medio de la pista.

Lee además
El trasfondo de la pelea en la Misa de Omega, en la que un joven casi fue degollado con una botella rota.
Violencia

El trasfondo del ataque con una botella rota en la "Misa de Omega" y cuál es el estado de la víctima de 19 años
fue un episodio aislado: la misa de omega repudio los actos de violencia viralizados y confirmo que reforzaran la seguridad
Comunicado

"Fue un episodio aislado": la "Misa de Omega" repudió los actos de violencia viralizados y confirmó que reforzarán la seguridad

En las nuevas imágenes difundidas por testigos del hecho, se puede observar el momento posterior a la agresión. Mientras la música sigue sonando y las luces de colores giran por el local, se registran forcejeos en el centro de la pista. Con el resto del público alejado de la zona central, la madre del joven herido, de apellido Oviedo y de 40 años, se mueve desorientada, con marcas visibles de cortes en el rostro.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "El violento episodio ocurrido durante la “Misa de Omega” en un boliche de Rawson sigue generando repercusiones. En el lugar, un joven de 19 años resultó gravemente herido tras ser atacado con una botella rota cuando intentaba defender a su madre en medio de una pelea. Ahora, un nuevo video muestra el momento posterior a la agresión, con la madre del joven lesionada y desorientada en la pista. La víctima fue trasladada al Hospital Rawson, donde recibió puntos de sutura y permanece fuera de peligro. Desde la banda y el local repudiaron lo ocurrido y aseguraron que se trató de un hecho aislado. Más info en @tiempodesanjuan #lamisadeomega #ataque #video #policiales #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

Cabe recordar que el violento episodio ocurrió antes de las 6 de la mañana, en medio de una pelea dentro del local bailable ubicado sobre el lateral de la Ruta 40, entre las calles Putaendo y Troja. De acuerdo con el relato de las víctimas, el joven —identificado con el apellido Manrique— intentó defender a su madre y fue en ese contexto que recibió la agresión.

El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde debieron practicarle ocho puntos de sutura. Permanece internado, pero fuera de peligro.

Por su parte, luego de que el caso se hiciera público, desde la reconocida banda sanjuanina de cuarteto difundieron un comunicado en el que remarcaron que lo ocurrido “fue un episodio aislado, provocado por terceros”, totalmente ajeno a la organización, al trabajo del local y a la banda que se presenta cada fin de semana. Además, indicaron que el equipo de seguridad intervino de inmediato y que las autoridades actuaron “como corresponde”.

image

Finalmente, desde Way Omega Club repudiaron cualquier acto de violencia, rechazaron las versiones que buscan perjudicar al evento y aseguraron que continuarán reforzando los controles para garantizar un ambiente “ordenado, cuidado y familiar”, como —según destacaron— ocurre desde hace años.

Temas
Seguí leyendo

En modo "Reclutas", infantes del RIM 22 salieron por las calles de San Juan y se hicieron virales: mirá el video

Video: la desesperación de la madre del joven que casi fue degollado en la "Misa de Omega"

El tremendo porrazo de un ciclista en el Tour del Sol: el video

Video: así un motochorro le robó a una mujer en Rivadavia

Video: así ladrones se llevaron varios objetos robados de una casa en Rawson

Los sanjuaninos, con duras caídas en Jesús María: el impactante video de un jinete en plena competencia

Viralizan un video de una empresa proveedora minera tirando desechos en Calingasta: la firma dio su explicación

Video: así es el duro entrenamiento de Colapinto de cara al 2026

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Seducido y asaltado

Una "viuda negra" engatusó a un policía retirado de Rawson, le hizo dar una paliza y le robó hasta el uniforme

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Las playas de La Serena siguen mostrando un fuerte movimiento turístico este verano, con una presencia constante de sanjuaninos que eligieron la ciudad chilena para vacacionar.
Temporada 2026 en Chile

La Serena, feliz con los sanjuaninos, pero siente la baja del turismo por una competencia inesperada

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma
Video

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma

Imagen ilustrativa
Seducido y asaltado

Una "viuda negra" engatusó a un policía retirado de Rawson, le hizo dar una paliza y le robó hasta el uniforme

El testimonio de uno de los supuestos estafados por la concesionaria en Capital: entregó casi $1.800.000 por una moto
Denuncia

El testimonio de uno de los supuestos estafados por la concesionaria en Capital: entregó casi $1.800.000 por una moto

Volvió el agua al Río San Juan en la zona de calle Las Moras.
Info útil

El Río San Juan en calle Las Moras volvió a tener agua y ya está listo para ser visitado: por qué se hizo el corte

Te Puede Interesar

Presunta estafa con la venta de motos: denuncias confirmadas y el caso policial atípico que destapó la olla
Dato y crónica

Presunta estafa con la venta de motos: denuncias confirmadas y el caso policial atípico que destapó la olla

Por Juan Ortiz
Balance: la actividad en el Paso de Agua Negra durante los primeros 19 días de 2026.
Temporada 2025-2026

Repuntó el tránsito por el Paso de Agua Negra: en enero se duplicó la actividad

El hecho delictivo ocurrió en inmediaciones de las calles Ignacio de la Roza y Rodríguez y Olmos, en el centro de Caucete.
Ataque callejero

Golpearon y asaltaron a tres hermanos cerca de la plaza de Caucete

Apareció un video del interior del boliche en el que se produjo el ataque a un joven mientras se desarrollaba la Misa de Omega.
Repercusiones

Apareció un nuevo video del ataque en medio de la "Misa de Omega": ahora, en el interior del boliche

La moto Yamaha FZ 160 cc que había sido robada y adulterada y fue recuperada por la Policía en Pocito.
Operativo

Recuperaron en Pocito una moto de más de $5.000.000, que había sido robada y adulterada