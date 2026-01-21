miércoles 21 de enero 2026

Prisión preventiva

La "Viuda Negra" y uno de los hombres detenidos por la golpiza y el asalto a un policía retirado fueron llevados al penal

Este miércoles dictaron la prisión preventiva y los enviaron al Servicio Penitenciario Provincial. La mujer está imputada de seducir a un policía y entregarlo a una banda de asaltantes. Conocé sus antecedentes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Pareja

La llamada “Viuda Negra”, detenida el martes último por la golpiza y el asalto a un policía retirado, continuará alojada con prisión preventiva en el penal de Chimbas. Así lo dispuso este miércoles un juez de garantías y la misma medida alcanzó a uno de los supuestos integrantes de la banda que irrumpió en la casa del exmiembro de la Policía de San Juan, lo golpeó y lo dejó encerrado tras sustraerle algunas de sus pertenencias.

Gisel Verónica Sarmiento Díaz, conocida como la "Viuda Negra", y Vicente Arturo Núñez comparecieron ante el juez de garantías Juan Gabriel Meglioli. El fiscal Leonardo Villalba les imputó el delito de robo doblemente agravado por ser cometido en poblado y en banda. El magistrado habilitó la Investigación Penal Preparatoria por el plazo de ocho meses y ordenó la prisión preventiva para ambos por el término de dos meses.

image

Los dos imputados cuentan con antecedentes. Gisel Sarmiento Díaz registra causas desde febrero de 2008, cuando fue involucrada en un expediente por lesiones leves con arma blanca. En enero de 2010 aparece vinculada a un hecho de hurto calificado y en septiembre de 2011 a una causa por lesiones y amenazas. En febrero y junio de 2017 fue imputada por amenazas, una de ellas en concurso real, y en julio de 2023 volvió a quedar involucrada en una causa por lesiones leves agravadas. El antecedente más reciente data de noviembre de 2025, por lesiones leves en dos hechos. En su historial figuran pedidos de captura emitidos en 2009, 2010 y 2015. En los registros consultados no constan condenas firmes, sino ingresos a causas y pedidos de captura.

Víctor Arturo Núñez, alias “Tino”, presenta un prontuario con condenas efectivas. En noviembre de 2020 fue condenado a 11 meses de prisión efectiva por lesiones leves agravadas por el vínculo. En enero de 2023 fue imputado por lesiones agravadas en contexto de violencia de género, amenazas y desobediencia judicial, causa que derivó en una condena de siete meses de prisión efectiva, cumplida en noviembre de ese año. En septiembre de 2024 fue nuevamente condenado a seis meses de prisión efectiva por lesiones agravadas por el vínculo, amenazas y violación de domicilio, pena que terminó de cumplir en marzo de 2025. El antecedente más reciente es de julio de 2025, cuando recibió otra condena de seis meses de prisión efectiva por amenazas simples, dictada en un procedimiento de flagrancia.

image

El caso fue adelantado por TIEMPO DE SAN JUAN. El hecho por el cual ambos fueron imputados ocurrió durante la madrugada del domingo pasado, en la vivienda del policía retirado ubicada en Villa Lerga, en Rawson. De acuerdo con la reconstrucción oficial, la mujer llegó al domicilio en el marco de una supuesta relación sentimental y permaneció varias horas con la víctima, el sargento retirado de apellido Casas. Sin embargo, alrededor de las 4 de la madrugada y abrió la puerta principal de la casa, momento en el que ingresaron al menos tres sujetos que sorprendieron al sargento retirado, lo golpearon y lo redujeron violentamente.

Los asaltantes encerraron al expolicía en el baño y, con la colaboración de la mujer, revisaron la vivienda en busca de objetos de valor. En ese raid se apoderaron de una computadora, efectos personales y hasta el uniforme policial que el hombre conservaba de su paso por la fuerza. Antes de huir, la banda se llevó las llaves del domicilio y del automóvil, dejando a la víctima encerrada. Minutos después, el hombre logró forzar una puerta interna y comenzó a pedir auxilio a los gritos, lo que alertó a los vecinos.

La investigación quedó en manos de los policías de Robos y Hurtos de la Brigada de Investigaciones de la Central de Policía, que a partir de los testimonios y otras tareas investigativas lograron identificar a los presuntos implicados. El martes último se concretaron allanamientos en Pocito y Rawson, donde detuvieron a Sarmiento Díaz y a Núñez, además de secuestrar elementos vinculados al asalto, lo que derivó en la imputación formal y el dictado de la prisión preventiva para ambos. Lo que sí aclararon que faltaría detener a los otros autores del violento atraco.

