miércoles 21 de enero 2026

Bermejo

Brutal golpiza por celos en Caucete: el acusado se enfrenta a dos cargos, uno de ellos muy grave

Fuentes del caso adelantaron a Tiempo de San Juan los cargos que le imputarán a Laureano Quiroga en una inminente audiencia que revelará los detalles de la violenta noche ocurrida en el departamento del este sanjuanino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Laureano Quiroga (21) es el principal señalado por una feroz golpiza contra Fernando Javier Fernández Domínguez (24). El hecho tuvo lugar en la madrugada del pasado 13 de enero, alrededor de las 2:07, a orillas de la Ruta Nacional 141, en las inmediaciones del paraje Vallecitos, en la zona de Bermejos, Caucete.

Fuentes del caso adelantaron a Tiempo de San Juan los cargos que le imputarán a Quiroga, en una inminente audiencia que revelará los detalles de la violenta noche ocurrida en el departamento del este sanjuanino: lesiones graves y amenazas. Quiroga podria enfrentarse a una pena de prisión, entre uno y diez años para el delito más grave y entre 6 meses a dos años para el de menor gravedad.

image
Él es Fernando Fernández, el agredido.

La detención del acusado se realizó el pasado martes, en un operativo desplegado por la Brigada de Investigaciones de la Policía de San Juan. La golpiza fue de tal magnitud que, Fernández Domínguez, sufrió fracturas en todos los huesos del rostro, traumatismo encéfalo craneano y severas lesiones oculares.

El violento ataque habría estado motivado por un conflicto sentimental, y la principal hipótesis apunta a un episodio de celos como desencadenante de la feroz reacción. Desde el entorno de Fernández, representado por el abogado Fernando Bueno, aseguraron que la “bronca” tuvo episodios anteriores: “Donde se veían, se insultaban”.

image
Fotos de la detención de Quiroga.

En contraposición, según trascendió, la defensa daría una versión diferente de los hechos, aunque aún no se ha podido esclarecer, a ciencia cierta, dónde y cuándo tuvo origen el conflicto. Ambos, por motivos que se investigan, se habrían encontrado en sus vehículos en la calle y pararon en un punto para pelear. Laureano Quiroga le habría propinado fuertes golpes y, en virtud de la gravedad, decidió auxiliarlo llevándolo al hospital más cercano. El propósito es atenuar la gravedad del hecho, negando la hipótesis del abandono.

Versiones periodísticas dieron cuenta de una situación diferente, en la que Fernández Domínguez fue atacado con extrema violencia y luego abandonado en estado crítico. Todo ello sería esclarecido eventualmente en la Justicia.

Luego de ello, durante varios días, Quiroga Martínez permaneció prófugo, mientras se desplegaban intensos operativos en Caucete, Bermejo y zonas rurales cercanas. Incluso, los investigadores habrían estado cerca de capturarlo en inmediaciones de la Curva del 50, aunque en ese momento logró escapar. Finalmente, en las últimas horas, fue localizado y detenido.

El acusado quedó a disposición de la Justicia y será sometido a la audiencia correspondiente, donde se avanzará con la formalización de la causa y se definirá su situación procesal.

