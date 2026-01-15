jueves 15 de enero 2026

Agresión

Un joven fue víctima de un violento ataque en Caucete: fue apuñalado

Los delincuentes lo atacaron para robarle un celular y una bicicleta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-01-15 at 6.53.53 PM

Un joven de Caucete fue víctima de un ataque violento en las últimas horas, cuando al menos dos hombres lo golpearon y apuñalaron en una de sus piernas durante un robo.

quien es el joven brutalmente golpeado y el trasfondo que genero un cimbronazo en bermejo
Caucete

Quién es el joven brutalmente golpeado y el trasfondo que generó un cimbronazo en Bermejo
feroz ataque en caucete: un joven lucha por no perder un ojo tras una golpiza, creen que fue por celos
Buscan al autor

Feroz ataque en Caucete: un joven lucha por no perder un ojo tras una golpiza, creen que fue por celos

El hecho ocurrió en Caucete y la víctima sufrió golpes en su rostro y distintas partes del cuerpo, además de una herida de arma blanca en una de sus piernas.

Según la denuncia policial, los delincuentes se llevaron un celular y una bicicleta.

La policía investiga el hecho y busca a los agresores.

