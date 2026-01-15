Un joven fue víctima de un violento ataque en Caucete: fue apuñalado

Un joven de Caucete fue víctima de un ataque violento en las últimas horas, cuando al menos dos hombres lo golpearon y apuñalaron en una de sus piernas durante un robo.

El hecho ocurrió en Caucete y la víctima sufrió golpes en su rostro y distintas partes del cuerpo, además de una herida de arma blanca en una de sus piernas.

Según la denuncia policial, los delincuentes se llevaron un celular y una bicicleta.

La policía investiga el hecho y busca a los agresores.