Consternación en Caucete por la muerte de una mujer

Este viernes se conoció el fallecimiento de Elsa Itatí Torres, una mujer de residía en Caucete . La información fue confirmada por el periodista caucetero Ariel Rodríguez, quien dio a conocer la noticia a través de sus redes y canales informativos.

Tras difundirse el deceso, numerosos vecinos y conocidos expresaron su pesar mediante mensajes publicados en redes sociales. Entre ellos, se pudieron leer despedidas como: “Itatí, las veces que te vi siempre estabas sonriente. Qué pena y tristeza causa esta noticia; ruego que tu alma descanse en paz y que Dios le dé fortaleza a tu hijo y a tu familia para superar este dolor”.