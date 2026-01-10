Consternación en Caucete por la muerte de una mujer

Este viernes se conoció el fallecimiento de Elsa Itatí Torres, una mujer de residía en Caucete. La información fue confirmada por el periodista caucetero Ariel Rodríguez, quien dio a conocer la noticia a través de sus redes y canales informativos.
El deceso de Elsa Itatí Torres se conoció este viernes. La noticia generó gran impacto en el departamento del Este y hubo numerosas expresiones de pesar en redes sociales.
Tras difundirse el deceso, numerosos vecinos y conocidos expresaron su pesar mediante mensajes publicados en redes sociales. Entre ellos, se pudieron leer despedidas como: “Itatí, las veces que te vi siempre estabas sonriente. Qué pena y tristeza causa esta noticia; ruego que tu alma descanse en paz y que Dios le dé fortaleza a tu hijo y a tu familia para superar este dolor”.
También se replicaron mensajes breves como “Descansa en paz querida Itatí” y “Mis condolencias para la familia Ochoa. Triste noticia. QEPD”.