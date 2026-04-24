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Convocatoria abierta

En la Policía de San Juan abren una oportunidad laboral

La institución abrió un concurso para sumar un profesional de la salud con el grado de Oficial Subinspector y los interesados deben presentarse a fin de mes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Central de Policía de San Juan.

Central de Policía de San Juan.

La Policía de San Juan comunicó oficialmente que se encuentra abierta una importante convocatoria destinada a incorporar a su planta de personal a un profesional que posea el título universitario de médico. Esta búsqueda se enmarca en un concurso de admisión que tiene como objetivo principal cubrir una vacante actualmente disponible con el grado de Oficial Subinspector dentro de la estructura de la fuerza provincial.

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El proceso para los interesados en participar se llevará a cabo durante los días 29 y 30 de abril del año 2026. La recepción de la documentación necesaria se centralizará en la Dirección de Personal (D-1), la cual se encuentra ubicada en el edificio de la Central de Policía, sobre la calle Entre Ríos 579 Sur, Capital. Para facilitar el trámite, la institución dispuso dos franjas horarias de atención, siendo la primera de ellas de 08:00 a 13:00 horas y la segunda de 18:00 a 21:00 horas.

Existen requisitos estrictos que los aspirantes deben cumplir para formar parte del proceso de selección. Los postulantes deben ser argentinos, ya sea por nacimiento o por opción, y demostrar aptitudes psicofísicas que sean compatibles con las funciones propias del escalafón al que pretenden ingresar. Asimismo, es una condición excluyente no registrar antecedentes policiales ni judiciales desfavorables, además de contar con antecedentes personales que acrediten una conducta basada en la moralidad y las buenas costumbres.

En lo que respecta a la trayectoria y la edad, la convocatoria estipula que los candidatos no deben superar los treinta y cinco años al momento de la inscripción y deben acreditar un mínimo de tres años de experiencia efectiva en el ejercicio de la medicina. Al presentarse, los profesionales deben entregar un currículum vitae que incluya la copia del título habilitante y el certificado de obtención de la matrícula profesional, asegurándose de que ambos documentos estén debidamente certificados por el órgano competente. Finalmente, se requiere adjuntar una copia del Documento Nacional de Identidad para completar el legajo de postulación.

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