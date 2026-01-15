Se robaron una moto valuada en 50 millones de pesos en Concepción

Una moto de alta gama valuada en unos 50 millones de pesos fue robada de una casa del barrio Costa Canal II y la Policía la busca intensamete.

Según explicaron, el robo fue el pasado martes en una vivienda de ese barrio de Concepción. La moto BMW S1000RR estaba e el fondo de la casa desde el día lunes, cuando su dueño la dejó ahí y salió a pie. Más tarde, el propietario volvió y recién salió a buscar la moto el martes por la mañana. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el rodado no estaba.

Si bien el vehículo no es nuevo, tiene un valor en el mercado de unos 50 millones de pesos, mientras que la misma, pero 0KM puede costar hasta unos 65 millones.

El rodado fue sustraído sin ejercer violencia porque su propietario no detectó nada roto en el lugar, ahora investigan la forma en que lograron llevársela.

La UFI Delitos contra la Propiedad está a cargo de la causa y esperan que sea hallada pronto ya que no es un vehículo fácil de pasar desapercibido en la provincia.