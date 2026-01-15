jueves 15 de enero 2026

Golpe en la madrugada

Robaron un dineral en varillas de hierro de una casa de Albardón

No fue un robo casual: sospechan que los delincuentes vieron los materiales en el fondo de la propiedad y eligieron la madrugada para dar el golpe.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Esta vez los ladrones no fueron por dinero, joyas ni costosos artefactos electrónicos. El objetivo fue un botín en materiales de construcción. Desconocidos ingresaron al fondo de una propiedad de Albardón y se llevaron casi un centenar de varillas de hierro, con un perjuicio estimado en alrededor de 650 mil pesos, según valores de mercado.

El insólito golpe delictivo ocurrió días atrás en un domicilio ubicado sobre calle Suipacha, en Villa Alcira, Albardón, informaron fuentes judiciales. En un primer momento intervino personal de la Comisaría 18ª, aunque las actuaciones pasaron luego a la UFI Delitos contra la Propiedad.

De acuerdo con las versiones, los delincuentes aprovecharon que no había nadie en la vivienda e ingresaron al patio trasero, donde la dueña de casa tenía apilados los materiales destinados a una obra en construcción. En esa maniobra sustrajeron 50 varillas de hierro del número 6, otras 30 del número 8 y 13 más del número 10, además de otros elementos y hasta cinco manteles que se encontraban guardados en el lugar.

El caso ya está en manos de los investigadores y la principal hipótesis es que actuaron varias personas, que contaron con un vehículo para poder cargar y trasladar todos esos pesados materiales sin ser advertidos.

