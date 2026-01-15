jueves 15 de enero 2026

Los detalles de la reunión de Santilli con Orrego: infraestructura minera, tecnificación productiva y reforma laboral

El ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, llegó a San Juan para buscar apoyo para la reforma laboral que se debatirá en febrero en el Senado. En este marco, el gabinete del gobernador le dio un pantallazo general de las necesidades y potencial de la provincia.

Por Ana Paula Gremoliche
En medio de las negociaciones para lograr el apoyo para la sanción de la reforma laboral, que se tratará en el Senado el próximo 10 de febrero, el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, llegó a San Juan para reunirse con el gobernador Marcelo Orrego. Después de un encuentro en soledad en el que debatieron sobre lo mencionado anteriormente, la reunión se abrió a los ministros que forman parte del Gobierno provincial. El objetivo fue “venderle a San Juan” como un polo productivo, con la minería como foco, con para lograr financiamiento de obras clave como la Ruta 40 (norte y sur), Ruta 153, Ruta 149, entre otros.

Según afirmaron fuentes del Gobierno provincial, la reunión pasó por mostrar a San Juan como un polo económico y productivo (tal como definió el mismo Santilli luego del encuentro) para buscar financiamiento. De este modo, se habló sobre la continuidad de la obra de la Ruta 40 Sur y la necesidad de acelerar la firma de certificados de obra para que lleguen los fondos del tramo ya licitado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como también lograr el financiamiento de los dos tramos que restan para la provincia. Esto, en consonancia con lo que solicitó el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, que puso a esta vía como una de sus mayores prioridades.

Sin embargo, no solamente se pidió esta ruta. También se habló de la Ruta 40 norte, por su importancia minera; de la Ruta 153, fundamental para las caleras; la Ruta 149, importante para el turismo, ya que permite acceder a Barreal.

Además de la infraestructura, el Gobierno puso foco en el sector productivo y en la situación hídrica de la provincia. Puntualmente, en la necesidad de obras hídricas y de la tecnificación del riego. Esto es en el marco del plan que tiene el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de reconvertir la actividad vitivinícola y poner el acento en las fortalezas de San Juan, sobre todo teniendo en cuenta que este sector es el menos tecnificado del territorio.

La reforma laboral, un plano de negociación

Ante la posibilidad de que la reforma laboral perjudique a San Juan, ya que la provincia podría perder en un año $36.721 millones de recursos coparticipables como consecuencia de un cambio impositivo propuesto en el artículo 191 del proyecto que impulsa el gobierno de Javier Milei, desde el Gobierno provincial se sentaron a debatir puntualmente esta situación. La advertencia surge de un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). No obstante, desde el Ejecutivo sanjuanino remarcaron la importancia que la iniciativa tendría para “la sociedad argentina” en su conjunto, dejando entrever que, pese al impacto negativo en las finanzas provinciales, acompañarían la reforma.

Ley de glaciares, otro punto fundamental

Santilli también habló sobre la importancia de la reforma de la ley de glaciares, que también se debatirá el 10 de febrero. Esta ley es importante para la provincia, ya que muchos proyectos mineros dependen de la clarificación de la legislación para continuar.

Ante esto, el ministro del Interior indicó que para el presidente Javier Milei es importante que se apruebe esta reforma, dado que le da a las provincias una mayor autonomía.

Los detalles de la reunión de Santilli con Orrego: infraestructura minera, tecnificación productiva y reforma laboral
