jueves 15 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cambios

El DNU que amplía facultades de la SIDE ingresó al Congreso y la oposición busca rechazarlo

El decreto fue girado a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Sectores opositores ya trabajan para reunir los votos y avanzar con su rechazo en Diputados y el Senado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
side
Lee además
reforma de la side: las claves de la reestructuracion del sistema de inteligencia que dispuso milei
Por decreto

Reforma de la SIDE: las claves de la reestructuración del sistema de inteligencia que dispuso Milei
El exgobernador Uñac con Sergio Ruiz y el exministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino. 
EXCLUSIVO

El expresidente de OSSE que aprobó los caños del primo de Uñac ahora es asesor del senador

A partir de ahora, la bicameral tiene diez días hábiles para emitir dictamen. En caso de que ese plazo venza sin pronunciamiento, el decreto podrá ser tratado directamente en los recintos de la Cámara de Diputados y del Senado.

En ese escenario, distintos bloques de la oposición ya comenzaron a negociar para intentar rechazar la medida. Las gestiones están encabezadas por Unión por la Patria y buscan sumar voluntades de otros espacios para alcanzar el número necesario.

En Diputados, la oposición podría reunir los votos suficientes para habilitar el debate. Para abrir el recinto se requiere un quórum de 129 legisladores, mientras que el rechazo del DNU necesita el aval de la mayoría simple de los presentes.

El decreto establece que las actividades vinculadas a la inteligencia nacional tendrán carácter encubierto y redefine los alcances de la investigación y la contrainteligencia. Entre otros puntos, incorpora la prevención de acciones como infiltraciones, espionaje, fuga de información y posibles injerencias que afecten el orden constitucional o el proceso de toma de decisiones.

Desde la SIDE defendieron la medida y aseguraron que el DNU apunta a adecuar el sistema de inteligencia a las amenazas actuales, fortalecer los controles estatales y garantizar su funcionamiento dentro de los estándares democráticos.

Temas
Seguí leyendo

Santilli se reunió con referentes de La Libertad Avanza en San Juan

Los detalles de la reunión de Santilli con Orrego: infraestructura minera, tecnificación productiva y reforma laboral

Santilli llegó a San Juan y se mostró caminando por plena Avenida Libertador

Cornejo le pidió a Santilli por la finalización de la Ruta 40 en el tramo San Juan–Mendoza

"No hay municipio paralelo": Ariel Rivero justificó los cambios en el presupuesto y cruzó a Rodríguez por el veto

"Amo San Juan", la frase del embajador canadiense para expresar su cariño por la provincia

El dilema del oficialismo provincial con la guerra chimbera: ¿apoyar a Rodríguez o perder un voto en la Cámara?

Viene Diego Santilli a San Juan: reunión exprés en Casa de Gobierno con Orrego

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
santilli llego a san juan y se mostro caminando por plena avenida libertador
Visita nacional

Santilli llegó a San Juan y se mostró caminando por plena Avenida Libertador

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Hugo Dragonetti, titular de Panedile, vuelve a escena en una licitación estratégica de Mendoza. Tiene un largo historial de obras emblemáticas en San Juan, como el dique Caracoles, Punta Negra y el aun no terminado Tambolar.
Obra pública

El "Señor de los diques" sanjuaninos, tras la segunda licitación millonaria vial del gobierno de Mendoza

Quién es el joven brutalmente golpeado y el trasfondo que generó un cimbronazo en Bermejo
Caucete

Quién es el joven brutalmente golpeado y el trasfondo que generó un cimbronazo en Bermejo

Celulares con aranceles cero: cuánto cuesta el iPhone 17 Pro Max a partir de hoy
Para saber

Celulares con aranceles cero: cuánto cuesta el iPhone 17 Pro Max a partir de hoy

Despertó la joven sanjuanina que protagonizó un vuelco en 25 de Mayo: qué se sabe sobre los otros ocupantes del auto
Alivio

Despertó la joven sanjuanina que protagonizó un vuelco en 25 de Mayo: qué se sabe sobre los otros ocupantes del auto

Feroz ataque en Caucete: un joven lucha por no perder un ojo tras una golpiza, creen que fue por celos
Buscan al autor

Feroz ataque en Caucete: un joven lucha por no perder un ojo tras una golpiza, creen que fue por celos

Te Puede Interesar

Trabajos de explroacion de la empresa HG Perforaciones en la cordillera de San Juan. La campaña de exploracion este verano tendrá un aumento significativo.
Temporada minera 2025/2026

Este verano la exploración minera pega un salto y vuelve a mover el empleo en San Juan

Por Elizabeth Pérez
El exgobernador Uñac con Sergio Ruiz y el exministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino. 
EXCLUSIVO

El expresidente de OSSE que aprobó los caños del primo de Uñac ahora es asesor del senador

Un lunes caluroso y marcado por el Sol es el que se vivirá San Juan.
Clima

Viernes veraniego en San Juan: calor estable y cielo despejado para arrancar el fin de semana

Los detalles de la reunión de Santilli con Orrego: infraestructura minera, tecnificación productiva y reforma laboral
Clave

Los detalles de la reunión de Santilli con Orrego: infraestructura minera, tecnificación productiva y reforma laboral

Imagen ilustrativa
Bandidos rurales

Se llevaron hasta los cubiertos en una casaquinta de Pocito