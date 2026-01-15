jueves 15 de enero 2026

Visita nacional

Santilli llegó a San Juan y se mostró caminando por plena Avenida Libertador

Este jueves, cerca de las 20, el Ministro del Interior llegó a San Juan para una reunión exprés en Casa de Gobierno. En el día en que se conmemora un nuevo aniversario por el terremoto, Santilli caminó hasta la llama votiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-01-15 at 20.23.27
WhatsApp Image 2026-01-15 at 20.19.20

El ministro del Interior, Diego Santilli, llegó a San Juan este jueves para una reunión exprés con el gobernador Marcelo Orrego.

Por conmemorarse un nuevo aniversario del terremoto del '44, el funcionario nacional caminó desde Casa de Gobierno hasta la llama Votiva, ubicada en la esquina de Avenida Libertador y Paula Albarracín de Sarmiento, donde se realizó el acto oficial para la prensa.

WhatsApp Image 2026-01-15 at 20.19.20

"Verlo a Diego es como ver a Papa Noel", manifestó Orrego durante la rueda de prensa.

Por suparte, el ministro, también tuvo halagos hacia el gobernador sanjuanino : "San Juan es una provincia que supo tener resiliencia. Tiene un gobernador que se puso adelante y está mirando a esa provincia del futuro", dijo.

Del encuentro también participaron ministros como Laura Palma, Guido Romero, Silvia Fuentes, Carlos Platero, Enrique Delgado y Fernando Perea. También estuvieron los diputados: Enzo Cornejo, Gustavo Usin y Marcela Quiroga. La intendenta de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar, dijo presente igual que el diputado nacional Carlos Jaime.

