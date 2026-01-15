Santilli llegó a San Juan y se mostró caminando por plena Avenida Libertador

El ministro del Interior, Diego Santilli, llegó a San Juan este jueves para una reunión exprés con el gobernador Marcelo Orrego.

Por conmemorarse un nuevo aniversario del terremoto del '44, el funcionario nacional caminó desde Casa de Gobierno hasta la llama Votiva, ubicada en la esquina de Avenida Libertador y Paula Albarracín de Sarmiento, donde se realizó el acto oficial para la prensa.

WhatsApp Image 2026-01-15 at 20.19.20

"Verlo a Diego es como ver a Papa Noel", manifestó Orrego durante la rueda de prensa.

Por suparte, el ministro, también tuvo halagos hacia el gobernador sanjuanino : "San Juan es una provincia que supo tener resiliencia. Tiene un gobernador que se puso adelante y está mirando a esa provincia del futuro", dijo.

Del encuentro también participaron ministros como Laura Palma, Guido Romero, Silvia Fuentes, Carlos Platero, Enrique Delgado y Fernando Perea. También estuvieron los diputados: Enzo Cornejo, Gustavo Usin y Marcela Quiroga. La intendenta de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar, dijo presente igual que el diputado nacional Carlos Jaime.