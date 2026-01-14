jueves 15 de enero 2026

Punto de vista

El dilema del oficialismo provincial con la guerra chimbera: ¿apoyar a Rodríguez o perder un voto en la Cámara?

Hay dos líneas internas en el gobierno. Los que opinan que hay que cerrar con la Intendenta con miras al 2027 y los que creen que deben continuar la paz con Fabián Gramajo y continuar con la mano alzada del legislador de "San Juan Te Quiero".

Por Ana Paula Gremoliche
image (1)

¿Apoyar a Daniela Rodríguez o poner en juego el voto del chimbero Gabriel Sánchez en la Cámara de Diputados de San Juan? Esa es la pregunta que se plantea el oficialismo provincial por estos momentos. Es que la polémica por el Presupuesto 2026, que blanqueó el enfrentamiento político entre la jefa comunal y su ex marido y aliado político, Fabián Gramajo, genera especulaciones estratégicas en el seno del Gobierno provincial.

Con el quiebre de la sociedad política de Chimbas, se presenta un dilema para el oficialismo. Todo indica que en el interior del Gobierno hay dos líneas: quienes prefieren mantener las buenas migas con Gramajo y conservar el voto del chimbero Sánchez en Diputados, o apoyar a Rodríguez y apostar a una posible alianza para el 2027, dividiendo al peronismo que parece imbatible en las urnas.

El vicegobernador Fabián Martín se dedicó, durante estos dos años de gestión, a construir una mayoría en Diputados, ya que el oficialismo solo contaba con 12 votos de 36. Uno de los diputados que prestó apoyo en varias decisiones importantes en el recinto fue Sánchez, que responde directamente a Fabián Gramajo. El chimbero levantó el pulgar para votaciones clave tales como la recinsión del contrato de El Tambolar, la aprobación del Régimen del Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), la elección del Fiscal General, entre otros proyectos importantes.

Hay otro sector del Ejecutivo que cree que hay que generar una alianza con la Intendenta con miras electorales. Dicen desde el círculo íntimo del gobierno local, que hubo reuniones en Casa de Gobierno con Rodríguez y que prima "la buena onda". Eso no significa que se selle una alianza, pero hay señales.

La jefa comunal nunca fue una ferviente opositora al gobierno provincial, sí mostró diferencias con la gestión Milei. Incluso hay fotos cruzadas en las redes sociales, que dejaron estampada esta sintonía. Se pudo ver a Martín en la asunción de la chimbera como así también en la primera apertura de sesiones del Concejo, que terminó convirtiéndose en el ring del ex matrimonio.

La sanción del Presupuesto 2026 fue el último conflicto que terminó de desentrañar la disputa. El Concejo Deliberante modificó el proyecto del Presupuesto enviado por el Ejecutivo y se asignó un 11,7% del total para gastos de funcionamientos (el original solo comprendía un 3%). Esta modificación fue posible gracias a una mayoría integrada por los ediles peronistas: Ariel Rivero, Ivana Cortez, Noelia Tortarolo, Augusto Neyra y Leonela Yúdica. Todos ellos responderían a Gramajo, puesto que tienen un pasado militante con el exintendente.

Por su parte, los orreguistas por el momento se mueven en soledad y hasta algunas veces votan por separado. Por ejemplo, en la votación de esta modificación, Eduardo Rodríguez votó con el peronismo, mientras que Eduardo Núñez votó negativamente.

Ante los cambios presupuestarios, Rodríguez vetó este 14 de enero el proyecto, argumentando que ese movimiento obliga a recortar fondos destinados a áreas operativas y complica la posibilidad de otorgar aumentos salariales. Este enfrentamiento, sumado a que los concejales también rechazaron la creación de una tasa municipal, hicieron visible una fractura en el poder político de Chimbas.

El oficialismo aún no resuelve el dilema. Apoyar a Rodríguez o continuar en paz con los dos, los dos caminos con final abierto.

Antecedente del conflicto

Durante el armado de la fórmula con la que compitió el peronismo en las elecciones de medio término, circuló un comunicado con su firma alertando que no iba a apoyar una candidatura de Cristian Andino. Después, terminó su ex socio político integrando la lista de candidatos y Rodríguez tuvo que retractarse.

