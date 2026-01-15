Santilli se reunió con referentes de La Libertad Avanza en San Juan

En el marco de una gira federal de carácter institucional y político, el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, visitó la provincia de San Juan y mantuvo un encuentro con autoridades de La Libertad Avanza (LLA) local.

EXCLUSIVO El expresidente de OSSE que aprobó los caños del primo de Uñac ahora es asesor del senador

La reunión se desarrolló en la sede partidaria de La Libertad Avanza San Juan y estuvo encabezada por el diputado nacional José Peluc, líder y principal referente del espacio libertario en la provincia. Del encuentro participaron autoridades nacionales, provinciales y departamentales del espacio, además de militantes y simpatizantes del presidente Javier Milei.

Durante la jornada, los participantes intercambiaron visiones sobre la realidad política y social de San Juan, analizaron el proceso de consolidación del espacio libertario en el territorio provincial y evaluaron los avances en materia de obra pública vinculada principalmente al sector minero, así como el potencial de crecimiento del cobre como motor de desarrollo económico.

En ese contexto, se destacó la necesidad de que San Juan profundice su crecimiento en sintonía con el Gobierno nacional y con las ideas de la libertad que impulsa el presidente Javier Milei, con el objetivo de fortalecer la inversión, el empleo y el desarrollo productivo.

Desde La Libertad Avanza San Juan, José Peluc remarcó la importancia de este tipo de encuentros, al considerar que permiten afianzar el vínculo con referentes nacionales y fortalecer el trabajo político que el espacio viene desarrollando en la provincia, con una clara proyección a futuro.