jueves 15 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Agenda política

Santilli se reunió con referentes de La Libertad Avanza en San Juan

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió con referentes de La Libertad Avanza San Juan para analizar la situación política y social de la provincia, el crecimiento del espacio libertario y el impulso a obras públicas clave vinculadas a la minería y al desarrollo productivo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-01-15 at 10.11.55 PM

En el marco de una gira federal de carácter institucional y político, el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, visitó la provincia de San Juan y mantuvo un encuentro con autoridades de La Libertad Avanza (LLA) local.

Lee además
El exgobernador Uñac con Sergio Ruiz y el exministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino. 
EXCLUSIVO

El expresidente de OSSE que aprobó los caños del primo de Uñac ahora es asesor del senador
los detalles de la reunion de santilli con orrego: infraestructura minera, tecnificacion productiva y reforma laboral
Clave

Los detalles de la reunión de Santilli con Orrego: infraestructura minera, tecnificación productiva y reforma laboral

La reunión se desarrolló en la sede partidaria de La Libertad Avanza San Juan y estuvo encabezada por el diputado nacional José Peluc, líder y principal referente del espacio libertario en la provincia. Del encuentro participaron autoridades nacionales, provinciales y departamentales del espacio, además de militantes y simpatizantes del presidente Javier Milei.

Durante la jornada, los participantes intercambiaron visiones sobre la realidad política y social de San Juan, analizaron el proceso de consolidación del espacio libertario en el territorio provincial y evaluaron los avances en materia de obra pública vinculada principalmente al sector minero, así como el potencial de crecimiento del cobre como motor de desarrollo económico.

En ese contexto, se destacó la necesidad de que San Juan profundice su crecimiento en sintonía con el Gobierno nacional y con las ideas de la libertad que impulsa el presidente Javier Milei, con el objetivo de fortalecer la inversión, el empleo y el desarrollo productivo.

Desde La Libertad Avanza San Juan, José Peluc remarcó la importancia de este tipo de encuentros, al considerar que permiten afianzar el vínculo con referentes nacionales y fortalecer el trabajo político que el espacio viene desarrollando en la provincia, con una clara proyección a futuro.

Temas
Seguí leyendo

El DNU que amplía facultades de la SIDE ingresó al Congreso y la oposición busca rechazarlo

Santilli llegó a San Juan y se mostró caminando por plena Avenida Libertador

Cornejo le pidió a Santilli por la finalización de la Ruta 40 en el tramo San Juan–Mendoza

"No hay municipio paralelo": Ariel Rivero justificó los cambios en el presupuesto y cruzó a Rodríguez por el veto

"Amo San Juan", la frase del embajador canadiense para expresar su cariño por la provincia

El dilema del oficialismo provincial con la guerra chimbera: ¿apoyar a Rodríguez o perder un voto en la Cámara?

Viene Diego Santilli a San Juan: reunión exprés en Casa de Gobierno con Orrego

"Es falso que sin Presupuesto no se pueda hacer": un edil le respondió a Rosas, tras confirmar que no habrá Fiesta de la Uva y el Vino

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
santilli llego a san juan y se mostro caminando por plena avenida libertador
Visita nacional

Santilli llegó a San Juan y se mostró caminando por plena Avenida Libertador

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Hugo Dragonetti, titular de Panedile, vuelve a escena en una licitación estratégica de Mendoza. Tiene un largo historial de obras emblemáticas en San Juan, como el dique Caracoles, Punta Negra y el aun no terminado Tambolar.
Obra pública

El "Señor de los diques" sanjuaninos, tras la segunda licitación millonaria vial del gobierno de Mendoza

Quién es el joven brutalmente golpeado y el trasfondo que generó un cimbronazo en Bermejo
Caucete

Quién es el joven brutalmente golpeado y el trasfondo que generó un cimbronazo en Bermejo

Celulares con aranceles cero: cuánto cuesta el iPhone 17 Pro Max a partir de hoy
Para saber

Celulares con aranceles cero: cuánto cuesta el iPhone 17 Pro Max a partir de hoy

Despertó la joven sanjuanina que protagonizó un vuelco en 25 de Mayo: qué se sabe sobre los otros ocupantes del auto
Alivio

Despertó la joven sanjuanina que protagonizó un vuelco en 25 de Mayo: qué se sabe sobre los otros ocupantes del auto

Feroz ataque en Caucete: un joven lucha por no perder un ojo tras una golpiza, creen que fue por celos
Buscan al autor

Feroz ataque en Caucete: un joven lucha por no perder un ojo tras una golpiza, creen que fue por celos

Te Puede Interesar

Trabajos de explroacion de la empresa HG Perforaciones en la cordillera de San Juan. La campaña de exploracion este verano tendrá un aumento significativo.
Temporada minera 2025/2026

Este verano la exploración minera pega un salto y vuelve a mover el empleo en San Juan

Por Elizabeth Pérez
El exgobernador Uñac con Sergio Ruiz y el exministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino. 
EXCLUSIVO

El expresidente de OSSE que aprobó los caños del primo de Uñac ahora es asesor del senador

Un lunes caluroso y marcado por el Sol es el que se vivirá San Juan.
Clima

Viernes veraniego en San Juan: calor estable y cielo despejado para arrancar el fin de semana

Los detalles de la reunión de Santilli con Orrego: infraestructura minera, tecnificación productiva y reforma laboral
Clave

Los detalles de la reunión de Santilli con Orrego: infraestructura minera, tecnificación productiva y reforma laboral

Imagen ilustrativa
Bandidos rurales

Se llevaron hasta los cubiertos en una casaquinta de Pocito