jueves 15 de enero 2026

Caucete

Quién es el joven brutalmente golpeado y el trasfondo que generó un cimbronazo en Bermejo

El joven de 24 años permanece internado en grave estado tras la feroz golpiza ocurrida en inmediaciones de Ruta 141. Desde su entorno confirmaron que el ataque estuvo vinculado a un conflicto sentimental previo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La brutal golpiza que dejó a un joven al borde de la muerte y con secuelas que podrían ser permanentes sigue generando conmoción en el Este sanjuanino. Con el correr de las horas, comenzaron a conocerse detalles sobre la identidad de la víctima y el trasfondo del violento ataque que sacudió a Bermejo y Caucete.

La víctima fue identificada como Fernando Javier Fernández Domínguez, un joven de 24 años, oriundo de la zona, cuyo nombre se volvió rápidamente conocido en Bermejo. Desde su entorno le confirmaron a Tiempo de San Juan que el origen del conflicto fue una mujer que fue pareja de ambos involucrados.

“De ahí se tienen bronca, y donde se veían, se insultaban”, indicaron personas cercanas al joven, al dar cuenta de un enfrentamiento previo que se arrastraba desde hacía tiempo. También manifestaron que el hecho tuvo una enorme repercusión en la localidad, ya que en Bermejo “se conocen todos”, lo que profundizó el impacto social del ataque.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 13 de enero, alrededor de las 02:07, sobre la Ruta Nacional 141, pasando el paraje Vallecito, en el departamento Caucete. Allí, Fernández habría sido interceptado, golpeado con extrema violencia y luego abandonado a su suerte, en estado crítico. Minutos después, ingresó de urgencia al Hospital Rawson, trasladado por una ambulancia del 107.

Según el parte médico inicial, presentaba un cuadro gravísimo: traumatismo encéfalo craneano (TEC), traumatismos oculares en ambos ojos, traumatismo facial severo y fractura de todos los huesos propios del rostro. Los profesionales advirtieron desde un primer momento que podría perder la visión de uno de sus ojos.

Sobre su evolución, desde el entorno familiar afirmaron que el joven despertó el último miércoles, aunque continúa grave e internado. Además, manifestaron que, al menos, necesitará una prótesis, debido a la magnitud de las lesiones sufridas en el rostro.

En cuanto a la investigación, la principal hipótesis sigue siendo un ataque motivado por celos, en el marco de un conflicto sentimental. El presunto autor fue identificado con el apellido Quiroga, un hombre que reside en Caucete pero frecuenta la zona de Bermejo. La Justicia ya libró una orden de detención, aunque hasta el momento el sospechoso continúa prófugo.

Personal de la Brigada de Investigaciones Este y de la Rural intensificó los operativos en las últimas horas. Incluso, los pesquisas habrían logrado ubicar al sospechoso en inmediaciones de la conocida Curva del 50, pero logró escapar y sigue siendo intensamente buscado.

