jueves 15 de enero 2026

Flagrancia

"Vamos a perder la conducta": la ácida advertencia de uno de los detenidos por la persecución en la Circunvalación hacia la prensa

Este insólito episodio sucedió este jueves, en el edificio de Flagrancia del Poder Judicial, en el marco de una audiencia donde estaba prevista la presentación del caso. El objetivo fue amedrentar a la prensa para que no tomen fotografias y ser "escrachados" en los medios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

“Vamos a perder la conducta” fue la ácida frase hacia la prensa, con el objetivo de no ser “escrachados”, de uno de los detenidos por una persecución de película que terminó con cuatro sujetos detenidos en avenida Circunvalación el pasado 12 de enero, con elementos que habrían sido usados para robar.

Este insólito episodio sucedió este jueves, en el edificio de Flagrancia del Poder Judicial, en el marco de una audiencia donde estaba prevista la presentación del caso. La misma no se pudo realizar, ya que el defensor particular de los imputados, Marcelo Antonio Abarca, recientemente designado, no estaba interiorizado de la causa.

image
El juez interviniente, Hugo Alejandro Molina.

El juez interviniente, Hugo Alejandro Molina, consideró oportuno pasar a un cuarto intermedio de 48 horas para llevarla a cabo y quedó prevista para el próximo lunes, en horario a confirmar. Hasta ese momento, Mauricio Javier Firmapaz (47), Renzo Fernando Galleguillo (26), Jonathan Gabriel Muñoz Olivera (34) y Leonardo Nahuel Heredia (27) seguirán detenidos. De los cuatro detenidos, tres poseen antecedentes penales y se encontraban gozando de salidas transitorias al momento de la detención.

image
Fiscal Bonomo y su ayudante fiscal.

De acuerdo con el fiscal del caso, Fernando Bonomo, los cuatro fueron detenidos tras ser interceptados en vaenida Circunvalación, en la zona de Tucumán y Circunvalación, luego de una persecución policial iniciada a partir de un llamado al 911 realizado por una víctima. Los sospechosos se movilizaban en un Peugeot 206 y fueron localizados por efectivos que patrullaban la zona.

image
Marcelo Antonio Abarca, defensor particular de los cuatro detenidos por la persecución en avenida Circunvalación.

En el vehículo se secuestraron distintos elementos que, según el Ministerio Público Fiscal, habrían sido utilizados para cometer delitos contra la propiedad, como vestimentas, guantes, teléfonos celulares y herramientas tipo palancas para ingresar a viviendas.

En Rivadavia

Alguien le sustrajo las claves bancarias y le sacaron más de $9.500.000

