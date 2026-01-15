jueves 15 de enero 2026

Operativo

Atrapados, con el botín en las manos: dos delincuentes terminaron detenidos después de desvalijar una casa en Albardón

Dos hombres fueron sorprendidos cuando huían cargados de objetos robados de una vivienda de calle Nacional. Intentaron deshacerse del botín e incluso esconderse en una finca, pero la policía los acorraló y terminó deteniéndolos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
BeFunky-collage (11)

La noche del miércoles terminó con un intenso operativo policial en Albardón, que incluyó persecución a pie, elementos tirados en plena calle y dos detenidos tras desvalijar una vivienda. Todo comenzó cuando la dueña del domicilio, una mujer de 34 años, regresó a su casa cerca de las 22 y descubrió que una ventana trasera -que había dejado anulada con un mueble- había sido violentada. En cuestión de minutos advirtió el faltante de un televisor Noblex, un parlante, tres pares de botines Topper, una cabina y un torno de uñas, además de varios efectos personales.

La mujer alertó a la Policía y la Comisaría 18° inició de inmediato un patrullaje por la zona. A poco de recorrer el sector, los efectivos detectaron a dos hombres caminando con bolsas llenas de objetos y un televisor. Al notar la presencia policial, los sospechosos arrojaron todo en calle Rawson, a unos 100 metros de calle Nacional, e iniciaron una fuga desesperada hacia una finca situada en Villa San Miguel.

Los uniformados los siguieron y lograron acorralarlos dentro del predio, donde finalmente fueron reducidos y detenidos. Los aprehendidos fueron identificados como Quiroga, de 32 años y domiciliado en el barrio El Cerro, y Montiveros, de 40, residente en Río San Juan en Alto de Sierra, Santa Lucía.

En el operativo se recuperaron numerosos elementos sustraídos: electrodomésticos, una notebook Samsung, una cabina y un torno de uñas, zapatillas, artículos de uso personal, termos, ropa, maquillaje y perfumería, entre otros objetos que la víctima había denunciado como faltantes.

Los dos sujetos quedaron a disposición del procedimiento especial de flagrancia, con intervención de la UFI Flagrancia y del ayudante fiscal Gustavo Mendoza. El rápido accionar policial permitió recuperar gran parte del botín y poner fin a la fuga de los delincuentes.

