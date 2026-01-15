Atrapados, con el botín en las manos: dos delincuentes terminaron detenidos después de desvalijar una casa en Albardón

La noche del miércoles terminó con un intenso operativo policial en Albardón , que incluyó persecución a pie, elementos tirados en plena calle y dos detenidos tras desvalijar una vivienda. Todo comenzó cuando la dueña del domicilio, una mujer de 34 años, regresó a su casa cerca de las 22 y descubrió que una ventana trasera -que había dejado anulada con un mueble- había sido violentada. En cuestión de minutos advirtió el faltante de un televisor Noblex, un parlante, tres pares de botines Topper, una cabina y un torno de uñas, además de varios efectos personales.

La mujer alertó a la Policía y la Comisaría 18° inició de inmediato un patrullaje por la zona. A poco de recorrer el sector, los efectivos detectaron a dos hombres caminando con bolsas llenas de objetos y un televisor. Al notar la presencia policial, los sospechosos arrojaron todo en calle Rawson, a unos 100 metros de calle Nacional, e iniciaron una fuga desesperada hacia una finca situada en Villa San Miguel.

Los uniformados los siguieron y lograron acorralarlos dentro del predio, donde finalmente fueron reducidos y detenidos. Los aprehendidos fueron identificados como Quiroga, de 32 años y domiciliado en el barrio El Cerro, y Montiveros, de 40, residente en Río San Juan en Alto de Sierra, Santa Lucía.

En el operativo se recuperaron numerosos elementos sustraídos: electrodomésticos, una notebook Samsung, una cabina y un torno de uñas, zapatillas, artículos de uso personal, termos, ropa, maquillaje y perfumería, entre otros objetos que la víctima había denunciado como faltantes.

Los dos sujetos quedaron a disposición del procedimiento especial de flagrancia, con intervención de la UFI Flagrancia y del ayudante fiscal Gustavo Mendoza. El rápido accionar policial permitió recuperar gran parte del botín y poner fin a la fuga de los delincuentes.