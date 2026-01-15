Detuvieron a un menor de 16 años tras un violento intento de robo de una motocicleta

Un grave hecho de inseguridad se registró en el departamento Chimbas, donde un menor de 16 años fue detenido acusado de intentar robar una motocicleta a punta de pistola y agredir al propietario del rodado.

El episodio ocurrió en la intersección de calle Sarmiento y Neuquén , cuando un joven de 20 años fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Según fuentes policiales, uno de los atacantes descendió del vehículo, exhibió un arma tipo pistola y golpeó al muchacho en la cabeza, provocándole un corte.

Tras la agresión, el menor intentó apoderarse de la motocicleta Corven 110 cc, pero no logró concretar el robo y abandonó el rodado a unos 100 metros del lugar antes de darse a la fuga.

Personal policial inició un rastrillaje por la zona y logró aprehender al sospechoso en calle Esmeralda, en el barrio Pateta. En su poder se secuestró una pistola réplica de CO2, utilizada durante el ataque.

La víctima fue trasladada al Centro de Salud Báez Laspiur, donde recibió sutura por la herida en la cabeza y se encuentra fuera de peligro.

Por disposición judicial, el menor será trasladado al CAD, mientras que la motocicleta será restituida a su propietario.