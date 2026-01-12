Detuvieron a un hombre cuando robaba objetos de un auto en el barrio San Martín

Un hombre de 34 años fue detenido en las últimas horas en el barrio San Martín , en Capital, luego de ser sorprendido cuando sustraía distintos objetos del interior de un vehículo estacionado en la vía pública.

El hecho fue advertido por vecinos de la zona , quienes observaron al sospechoso extrayendo pertenencias de un automóvil Ford Escort que se encontraba estacionado en la playa de estacionamiento de la torre 5 del complejo habitacional. Inmediatamente dieron aviso a la Policía, que se presentó en el lugar y procedió a la aprehensión del individuo, identificado como Bazán .

En el procedimiento, los efectivos secuestraron varios elementos que momentos después fueron reconocidos por la propietaria del vehículo, una mujer de 41 años. Entre los objetos recuperados se encontraban una batería marca EISE, una pava eléctrica, un termo Stanley, mercadería variada, además de vasos, platos y cubiertos.

Tras tomar intervención, el Ayudante Fiscal Dr. Gustavo Mendoza dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia bajo la carátula de hurto calificado. El detenido quedó a disposición del Juzgado de Flagrancia, que continuará con las actuaciones judiciales correspondientes.