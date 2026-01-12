La Serena en monopatín, una experiencia barata y ecológica para recorrer el lugar favorito para vacacionar de los sanjuaninos

El destino turístico favorito de los sanjuaninos sigue siendo La Serena, pero hay una preocupación: la inseguridad. Muchos, eligen caminar y dejar las camionetas estacionadas en sus alojamientos y, a pesar de que este año hay mayor presencia policial, el miedo continúa. Por eso, con Tiempo de San Juan , se mostramos una alternativa ecológica y barata para recorrer La Serena sin usar tu transporte particular: los monopatines.

Tiempo en Chile Sanjuaninos en las playas de La Serena: buscate en la galería de imágenes

Tiempo en Chile El paraíso de las "girls", el lugar que vuelve locas a las sanjuaninas

No importa si es de día o de noche, la alternativa de este transporte eléctrico está diseminado por toda la ciudad y es tan sencillo como descargar una aplicación y hacer el pago con tarjeta de crédito para desbloquear el monopatín y usarlo las horas que creas necesarias. Sin embargo, para quienes no quieran usar su crédito y prefieran pagar con billete, también hay una alternativa. Es que en distintos paradores de la Avenida del Mar, ofrecen el alquiler de monopatines eléctricos por media hora y por hora, se pueden pagar en efectivo o usando aplicaciones que permitan hacer transferencias.

La opción de alquilar en los paradores y no a través de la aplicación, es también la más elegida por las familias que priorizan la seguridad ya que los distintos paradores ofrecen coderas, rodilleras y cascos.

Autos, motos eléctricas y rollers

WhatsApp Image 2026-01-08 at 12.31.25

La sensación de los más chiquitos son los autitos eléctricos que se alquilan para circular por la ciclovía de la Avenida del Mar. Con precios que van desde los $5.250 a los $10.500 pesos chilenos se pueden alquilar estos medios de transporte que son los favoritos de los pequeños.

Los autitos tienen luces, música y hasta bocina. Mientras que hay también scooters, rollers y unas "motitos" llamadas drift, una especie de triciclo eléctrico que también es el más elegido por los peques de la familia.

WhatsApp Image 2026-01-08 at 12.31.26 (1)

WhatsApp Image 2026-01-08 at 12.31.25 (1)

Mirá el video con todas las alternativas de transporte eléctrico en La Serena: