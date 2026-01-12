La Serena en monopatín, una experiencia barata y ecológica para recorrer el lugar favorito para vacacionar de los sanjuaninos

El destino turístico favorito de los sanjuaninos sigue siendo La Serena, pero hay una preocupación: la inseguridad. Muchos, eligen caminar y dejar las camionetas estacionadas en sus alojamientos y, a pesar de que este año hay mayor presencia policial, el miedo continúa. Por eso, con Tiempo de San Juan, se mostramos una alternativa ecológica y barata para recorrer La Serena sin usar tu transporte particular: los monopatines.
No importa si es de día o de noche, la alternativa de este transporte eléctrico está diseminado por toda la ciudad y es tan sencillo como descargar una aplicación y hacer el pago con tarjeta de crédito para desbloquear el monopatín y usarlo las horas que creas necesarias. Sin embargo, para quienes no quieran usar su crédito y prefieran pagar con billete, también hay una alternativa. Es que en distintos paradores de la Avenida del Mar, ofrecen el alquiler de monopatines eléctricos por media hora y por hora, se pueden pagar en efectivo o usando aplicaciones que permitan hacer transferencias.
La opción de alquilar en los paradores y no a través de la aplicación, es también la más elegida por las familias que priorizan la seguridad ya que los distintos paradores ofrecen coderas, rodilleras y cascos.
Autos, motos eléctricas y rollers
La sensación de los más chiquitos son los autitos eléctricos que se alquilan para circular por la ciclovía de la Avenida del Mar. Con precios que van desde los $5.250 a los $10.500 pesos chilenos se pueden alquilar estos medios de transporte que son los favoritos de los pequeños.
Los autitos tienen luces, música y hasta bocina. Mientras que hay también scooters, rollers y unas "motitos" llamadas drift, una especie de triciclo eléctrico que también es el más elegido por los peques de la familia.
Mirá el video con todas las alternativas de transporte eléctrico en La Serena: