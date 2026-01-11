Exe Mansilla, de rey de la bachata a monarca de la bailoterapia

Hay artistas que nacen con el ritmo en la sangre y otros que, además, poseen la capacidad de contagiarlo como una medicina necesaria para el alma. Exe Mansilla juega en esos dos equipos . Reconocido en la escena regional y nacional como una de las voces más potentes y carismáticas de la bachata y los géneros caribeños, el cantante ha sabido diversificar su pasión para conquistar un nuevo territorio: el de la salud y el bienestar integral.

Grave impacto La Pampa del Leoncito ruega por el viento: la inundación no pudo borrar el terrible daño de los cuatriciclos

Tiempo en Chile El paraíso de las "girls", el lugar que vuelve locas a las sanjuaninas

Hoy, Exe no solo hace vibrar los escenarios con su voz, sino que lidera un movimiento de transformación física y emocional a través de su instituto, consolidándose como el verdadero monarca de la bailoterapia.

EXE

Exe decidió que su amor por el movimiento necesitaba un hogar propio. Así nació 'La Exelencia', un espacio que rompe con la estructura rígida de los gimnasios tradicionales para proponer un refugio de alegría y ejercicio.

Ubicado estratégicamente en el centro sanjuanino (Santa Fe 127 Oeste), el instituto se ha convertido en un punto de referencia para quienes buscan algo más que transpirar la camiseta. El nombre del lugar no es azaroso y encierra un juego de palabras que define la identidad de su creador.

"Arranqué con mi instituto de baile hace dos años aproximadamente. Aparte de cantar siempre quise tener mi propio espacio de baile hasta que me las jugué y decidí abrir. Se llama ‘La Exelencia’ por el doble sentido de mi nombre, Exequiel, y la idea de apuntar a la excelencia. No es que esté mal escrito, tiene mi impronta", comentó.

Bailoterapia: mucho más que pasos de baile

La propuesta central del instituto es la bailoterapia, una disciplina que Exe ha sabido personalizar con su sello artístico. Según el cantante, los beneficios son integrales y actúan como un escudo contra los males de la vida moderna.

"La bailoterapia es una actividad que tiene muchos beneficios, tanto físicos (buena circulación, estado físico, pérdida de peso, músculos fuertes) como psicológicos (combatís el estrés, depresión, pánico, sociabilizás, alegría, diversión, liberás tensiones)", explicó el artista.

image

Lo que hace única a la experiencia en La Exelencia es el método. Mansilla no se limita a seguir coreografías preexistentes; él crea un universo de movimiento: " Yo inventé mis coreografías donde incluyo pasos de baile con ejercicios físicos. Trabajo casi todos los ritmos como por ejemplo: cumbia, cuarteto, salsa, bachata, rock and roll, estilo flamenco, merengue, reggaeton, pop latino, entre otros. A eso hay que sumarle música aeróbica donde trabajamos los músculos de todo el cuerpo".

La bailoterapia es una actividad que tiene muchos beneficios, tanto físicos (buena circulación, estado físico, pérdida de peso, músculos fuertes) como psicológicos (combatís el estrés, depresión, pánico, sociabilizás, alegría, diversión, liberás tensiones) La bailoterapia es una actividad que tiene muchos beneficios, tanto físicos (buena circulación, estado físico, pérdida de peso, músculos fuertes) como psicológicos (combatís el estrés, depresión, pánico, sociabilizás, alegría, diversión, liberás tensiones)

A diferencia de otras disciplinas que exigen una preparación previa, el reino de Mansilla es democrático. Está dirigido a mujeres y hombres de cualquier edad, bajo la premisa de que el cuerpo es el único requisito necesario. "Las exigencias son las mismas, el alumno debe adaptarse según su estado físico", señaló.

image

Para Exe, el éxito no se mide solo en calorías quemadas, sino en los vínculos que se forman entre las paredes de su instituto. " En 'La Exelencia' te divertís, sonreís, cantás, gritás, haces amigas y amigos. Compartimos actividades fuera de las clases, y lo más importante es que podés ser vos misma, vos mismo. Tengo unas alumnas maravillosas que me siguen a todos lados y eso me hace muy feliz, lo cual se los agradezco de corazón", confesó Exe.

Para aquellos que aún dudan por falta de experiencia o por vergüenza al "qué dirán", el mensaje de Exe Mansilla es contundente. “No importa si no sabés bailar o nunca hiciste ejercicio. Las puertas están abiertas para quien quiera formar parte de esta familia, de esta institución y ser feliz. Ese es mi mayor objetivo".