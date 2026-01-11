domingo 11 de enero 2026

Obras

Reformas en el Instituto Nazario Benavídez: lo que hay y lo que viene con la apertura de una jugosa licitación multimillonaria

Avanza la obra interna con más del 70% de ejecución y el Gobierno provincial prepara una nueva licitación por más de $1.019 millones.

Por Juan Ortiz
DJI_20251128100007_0110_D

El Instituto de Menores Nazario Benavídez, ubicado en el departamento Zonda, atraviesa un proceso de reformas que se desarrolla en dos etapas diferenciadas y que, en conjunto, apuntan a una transformación integral del establecimiento. Mientras se ejecuta una obra de remodelación edilicia interna que ya supera el 70% de avance, el Gobierno de San Juan avanza con la apertura de una jugosa licitación multimillonaria por más de $1.019 millones, destinada a intervenir el predio y completar las mejoras estructurales del complejo.

De esta manera, el proceso de renovación no se limita a una obra proyectada a futuro, sino que combina trabajos en ejecución para mejorar las prestaciones, seguridad y educación de menores que la habitan, en un complejo muy postergado y con muchos puntos de mejora.

Lo que hay

La primera etapa corresponde a la remodelación interna del edificio, una obra que actualmente registra un 70,30% de avance y que responde a la necesidad de actualizar una infraestructura de larga data, adaptándola a los estándares actuales de funcionalidad, seguridad y atención integral.

7 28.11.25 Instituto de menores Nazario Benavidez

Entre los trabajos ya ejecutados se encuentran demoliciones controladas, renovación de pisos, contrapisos y revoques, y el reemplazo integral de carpinterías. Además, se realizaron mejoras sustanciales en las instalaciones sanitarias y eléctricas, junto con la incorporación de iluminación LED, lo que permite optimizar tanto las condiciones de uso como la eficiencia energética del edificio.

10 28.11.25 Instituto de menores Nazario Benavidez

El proyecto también incluyó una reorganización de los espacios internos, con la creación de un nuevo ingreso principal, una sala de recepción y espera para familiares y accesos diferenciados para jueces, defensores e internos. En el área central se dispusieron aulas, sanitarios y consultorios destinados a la atención psicológica, odontológica y médica, mejorando la circulación interna y el funcionamiento general del instituto.

En paralelo, se incorporaron sistemas de seguridad y comunicación, como circuito cerrado de televisión, red de datos, señalética interior y equipamiento contra incendios, reforzando el cuidado de las personas y la protección de los espacios.

11 28.11.25 Instituto de menores Nazario Benavidez

Lo que viene: una nueva licitación para intervenir el predio

Mientras esta obra avanza hacia su finalización, el Gobierno provincial puso en marcha la Licitación Pública N.º 27/2025, que prevé una inversión multimillonaria superior a los $1.019.165.270,47. La apertura de sobres está prevista para el 15 de enero de 2026, y el plazo estimado de ejecución es de 180 días corridos.

A diferencia de la intervención actualmente en marcha, esta nueva etapa estará orientada principalmente a la mejora integral del predio donde funciona el instituto. Según lo previsto, los trabajos incluirán la pavimentación y repavimentación de calles internas, la reorganización de la circulación vehicular, la construcción de senderos peatonales, la ampliación de la iluminación exterior y tareas de parquización.

El proyecto también contempla la renovación parcial del cerco perimetral, la instalación de mobiliario urbano y adecuaciones en los servicios, con el objetivo de consolidar un entorno más seguro, ordenado y funcional, en línea con las mejoras ya realizadas en el interior del edificio.

DJI_20251128100007_0110_D

Dos etapas, un mismo objetivo

La ejecución de una obra interna con alto grado de avance y el lanzamiento de una nueva licitación multimillonaria forman parte de una estrategia de intervención por etapas, que permite avanzar de manera progresiva sobre distintos aspectos del establecimiento sin superponer trabajos.

En ese marco, las reformas en el Instituto de Menores Nazario Benavídez se inscriben en una política de inversión en infraestructura social, que busca mejorar las condiciones edilicias de espacios clave para el sistema socioeducativo provincial y garantizar ámbitos adecuados para las tareas de contención, acompañamiento y formación de niños y adolescentes.

Así, el proceso de renovación combina presente y planificación futura, con una obra ya avanzada y una nueva etapa proyectada que permitirá completar la transformación del instituto.

Temas
