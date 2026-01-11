El paraíso de las "girls", el lugar que vuelve locas a las sanjuaninas

Con el equipo de Tiempo de San Juan recorriendo La Serena , diversas atracciones y novedades se cruzaron en el camino y una de de ellas fue sin dudas una tienda de origen chino en el Vivo Mall de Coquimbo que ofrece en productos todo lo que las chicas quieren.

Con una estética moderna, colorida y cuidada al detalle, el local resulta un verdadero paraíso de las “girls”, en el sentido más amplio del concepto. Allí, un universo pensado para el disfrute y el autocuidado. El sector de skin care y maquillaje es uno de los grandes protagonistas: cremas faciales, mascarillas, sérums, accesorios de belleza y una enorme variedad de productos que invitan a mimarse sin gastar de más.

Basta con observar las caras de las compradoras cuando atraviesan el portal del sitio y se sorprenden con todo lo que encuentran en la tienda china que ofrece todo lo “cute” a buenos precios.

WhatsApp Image 2026-01-11 at 5.09.15 PM

A esto se suma un fuerte atractivo que despierta nostalgia y fanatismo: muchos de los productos están identificados con personajes icónicos de series, anime y películas. Desde el infaltable Stitch de Lilo & Stitch, pasando por Hello Kitty, los adorables Labubus, hasta figuras y diseños inspirados en Zootopia y otros universos animados que atraviesan generaciones. Estos personajes aparecen en peluches, cosméticos, accesorios, artículos de librería y objetos para el hogar, convirtiendo cada compra en una experiencia aún más especial.

WhatsApp Image 2026-01-11 at 5.09.15 PM (1)

Sin embargo, el local que rinde culto a las tendencias asiáticas no se queda solo en la belleza. El recorrido por sus góndolas sorprende con vasos térmicos, termos, tazas, mochilas, artículos de papelería, tecnología y decoración, todos con diseños originales y precios accesibles. Cada rincón parece pensado para tentar al visitante y convertir una compra rápida en un paseo divertido.

WhatsApp Image 2026-01-11 at 5.09.16 PM (1)

Así, mientras los sanjuaninos disfrutan de sus días de descanso en Chile, la tienda que pertenece a una cadena internacional se consolida como uno de los puntos más visitados, ideal para llevarse un recuerdo, hacer un regalo o simplemente darse un gusto. Un espacio que combina moda, bienestar y entretenimiento, y que confirma por qué esta cadena internacional se ganó un lugar destacado en el corazón, y en las bolsas de compras, de quienes pasan por la región.

Mirá el video aquí: