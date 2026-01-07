miércoles 7 de enero 2026

Tiempo en Chile

Curiosidades del super en La Serena: el reino del importado, cervezas de todo el mundo y pizza cuadrada

Con Tiempo de San Juan te mostramos algunas de las cosas que vas a encontrar en los super de Chile que son difíciles de conseguir en nuestra provincia. Precios y ofertas que podés aprovechar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-01-06 at 10.51.48

Si hay algo que los sanjuaninos amamos hacer cuando viajamos a Chile es ir de súper. Las ofertas suelen ser lo más buscado entre las góndolas, pero hay algo que más nos llama la atención y es conseguir productos que en nuestra provincia no están disponibles.

Con Tiempo de San Juan vistiamos uno de los supermercados más concurridos de La Serena e hicimos una selección de mercadería "curiosa" que es distinta en Argentina o que, directamente, no se consigue en las góndolas de nuestro país.

El supermercado elegido es el Lider, ubicado a la vera de la Ruta 5, es uno de los tantos que la franquicia tiene desparramados por todo Chile. Ahí, lo primero que llama la atención es la cantidad de productos importados. De hecho, la góndola con la mercadería norteamericana tiene un lugar especial entre en el paseo comercial.

Se pueden conseguir los famosos pepinillos en conserva y más de diez variedades de maple syrup o jarabe de maple, pero no termina ahí.

La carne de Estados Unidos también tiene un sector bastante amplio en el sector heladeras donde podés conseguir roast beef envadasado al vacío, picaña de EE.UU, New York Steak y "asado americano". El pavo también tiene su sector especial.

No hay semitas, pero sí raspaditas

Si los panificados son lo tuyo y no podés tomar ni un mate si semitas, la mala noticia es que en Chile no se consiguen. La buena es que en el mismo supermercado se pueden comprar bolsas de las famosas "raspaditas", que con un golpe de horno están listas para untar con manteca o "manjar".

Otra curiosidad es la famosa prepizza. Si el objetivo es comer algo rápido y fácil, en Lider se consiguen prepizzas, pero con un detalle: son cuadradas.

Pisco y cervezas de todo el mundo

El pisco viene en todas sus variantes y tiene un valor que arranca en los $4500 chilenos y puede llegar hasta los $15000 dependiendo la variedad elegida. Si bien en la góndola no hay vinos sanjuaninos, sí muchos elaborados en Chile.

Por último, hay que destacar que una de las góndolas más concurridas por los coprovincianos es la de las cervezas. De Japón, de Francia, de Alemania, de Italia y hasta nuestra querida cerveza Patagonia están disponibles a precios bastante accesibles y para todos los bolsillos.

Mirá el video de las curiosidades que encontramos en el super

Embed - Curiosidades del super en La Serena: el reino del importado, cervezas del mundo y pizza cuadrada

