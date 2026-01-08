jueves 8 de enero 2026

Condena

Un año de cárcel para el protagonista de un Año Nuevo violento en Pocito

Gustavo Daniel Firmapaz aceptó su responsabilidad en un juicio abreviado por un violento episodio ocurrido durante las celebraciones del 1 de enero. Amenazas, lesiones y un arma que nunca fue hallada marcaron el caso, que terminó con una pena de cumplimiento efectivo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En el marco de un juicio abreviado celebrado este jueves, Gustavo Daniel Firmapaz, alias “El Flaco”, fue condenado a un año de prisión de cumplimiento efectivo tras reconocerse como protagonista de un violento episodio ocurrido durante las celebraciones de Año Nuevo, en la noche del pasado 1 de enero, en el departamento Pocito.

image

De acuerdo con la acusación formulada por la fiscal de CAVIG, Adriana Ginestar, el imputado irrumpió en el domicilio lindante a la vivienda de su hermana, quien tiene a su cargo a las hijas del condenado, teniendo en cuenta que Firmapaz registra cinco condenas anteriores. En ese contexto, reclamó ver a las menores y amenazó a uno de sus cuñados, a quien habría apuntado con un arma de fuego y gatillado hacia el techo, según relataron testigos del hecho.

image
Juez Ramón albeto Caballero.

Juez Ramón albeto Caballero.

Luego se retiró del lugar, pero regresó más tarde portando un palo, con el que intentó nuevamente agredir a su cuñado. La situación fue contenida por otras personas presentes, que lograron reducirlo momentáneamente, aunque el acusado consiguió darse a la fuga. Tras varios intentos fallidos de dar con su paradero, finalmente fue aprehendido, aunque el arma utilizada nunca fue encontrada.

image
Fiscal de Cavig, Adriana Ginestar.

Fiscal de Cavig, Adriana Ginestar.

Asistido por la defensora particular Daniela Poblete, y luego de un cuarto intermedio, Firmapaz reconoció la autoría de los hechos y aceptó la aplicación del juicio abreviado.

El juez Ramón Alberto Caballero consideró que la pena acordada resulta adecuada y ajustada a los criterios jurisprudenciales vigentes. Además, valoró los antecedentes penales del imputado, lo que llevó a descartar una condena condicional y a disponer el cumplimiento efectivo de la pena.

image
Defensora Daniela Poblete.

Defensora Daniela Poblete.

En concreto, Firmapaz fue condenado como autor de lesiones leves (dos hechos) y amenazas simples (tres hechos). Finalmente, se ordenó su prisión preventiva, a cumplirse en el Servicio Penitenciario Provincial, hasta que la sentencia quede firme.

