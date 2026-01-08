Un año de cárcel para el protagonista de un Año Nuevo violento en Pocito

En el marco de un juicio abreviado celebrado este jueves, Gustavo Daniel Firmapaz , alias “El Flaco”, fue condenado a un año de prisión de cumplimiento efectivo tras reconocerse como protagonista de un violento episodio ocurrido durante las celebraciones de Año Nuevo , en la noche del pasado 1 de enero , en el departamento Pocito .

De acuerdo con la acusación formulada por la fiscal de CAVIG , Adriana Ginestar , el imputado irrumpió en el domicilio lindante a la vivienda de su hermana , quien tiene a su cargo a las hijas del condenado, teniendo en cuenta que Firmapaz registra cinco condenas anteriores . En ese contexto, reclamó ver a las menores y amenazó a uno de sus cuñados , a quien habría apuntado con un arma de fuego y gatillado hacia el techo , según relataron testigos del hecho.

Luego se retiró del lugar, pero regresó más tarde portando un palo, con el que intentó nuevamente agredir a su cuñado. La situación fue contenida por otras personas presentes, que lograron reducirlo momentáneamente, aunque el acusado consiguió darse a la fuga. Tras varios intentos fallidos de dar con su paradero, finalmente fue aprehendido, aunque el arma utilizada nunca fue encontrada.

Asistido por la defensora particular Daniela Poblete, y luego de un cuarto intermedio, Firmapaz reconoció la autoría de los hechos y aceptó la aplicación del juicio abreviado.

El juez Ramón Alberto Caballero consideró que la pena acordada resulta adecuada y ajustada a los criterios jurisprudenciales vigentes. Además, valoró los antecedentes penales del imputado, lo que llevó a descartar una condena condicional y a disponer el cumplimiento efectivo de la pena.

En concreto, Firmapaz fue condenado como autor de lesiones leves (dos hechos) y amenazas simples (tres hechos). Finalmente, se ordenó su prisión preventiva, a cumplirse en el Servicio Penitenciario Provincial, hasta que la sentencia quede firme.